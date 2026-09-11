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ایرانی صدر کا بھارت کے ساتھ معاہدوں پر عملدرآمد جاری رکھنے پر زور

11 ستمبر 2026 - 22:54
News ID: 1864413
ایرانی صدر کا بھارت کے ساتھ معاہدوں پر عملدرآمد جاری رکھنے پر زور

 ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایران اور بھارت کے درمیان طے پانے والے تزویراتی معاہدوں پر عملدرآمد جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق مسعود پزشکیان نے بریکس اجلاس کے موقع پر بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ ایرانی صدر نے دونوں ممالک کے درمیان موجود متعدد مشترکہ امور کی جانب اشارہ کرتے ہوئے خطے کے ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط اور وسیع کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ یہ مشترکات تعاون کے فروغ میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔

پزشکیان نے بریکس اجلاس کی میزبانی پر بھارت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بریکس کے رکن ممالک کے درمیان تمام شعبوں، بالخصوص اقتصادی اور مالیاتی شعبوں میں تعلقات کا فروغ ایران کے لیے اہم ہے۔

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