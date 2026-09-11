ایرانی صدر پزشکیان: برکس کی اصل طاقت عملی اقتصادی تعاون میں ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے نئی دہلی میں برکس کے رکن ممالک کے سربراہان کے اقتصادی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا اس وقت اپنی تاریخ کے پیچیدہ ترین ادوار میں سے ایک سے گزر رہی ہے اور موجودہ حالات میں برکس ممالک کے درمیان عملی اقتصادی تعاون پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔
انہوں نے ایران پر عائد وسیع پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران گزشتہ برسوں کے دوران شدید اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرتا رہا ہے اور گزشتہ ایک سال کے دوران امریکا اور اسرائیل کی جارحیت کے بعد یہ دباؤ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔
پزشکیان نے کہا کہ علاقائی استحکام کا براہِ راست اثر عالمی معیشت پر پڑتا ہے۔ اقتصادی سلامتی کو قومی اور علاقائی سلامتی سے الگ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی ملک کی تجارت، توانائی، بنیادی ڈھانچے یا مالیاتی نظام کو سیاسی یا فوجی دباؤ کا سامنا ہو تو اس کے اثرات اس ملک کی سرحدوں تک محدود نہیں رہتے۔
برکس میں عملی اقتصادی تعاون کی ضرورت
ایرانی صدر نے برکس کے درمیان اقتصادی تعاون کو عملی شکل دینے کے لیے متعدد تجاویز پیش کیں۔ ان میں کسٹمز کے نظام کو ڈیجیٹل اور مربوط بنانا، باہمی تجارت میں انتظامی اور ضابطہ جاتی رکاوٹیں کم کرنا اور سرحد پار تجارت و سرمایہ کاری کو آسان بنانا شامل ہے۔
انہوں نے برکس ممالک کے درمیان مشترکہ معیار سازی کے عمل کو مضبوط بنانے پر بھی زور دیا تاکہ برکس صرف خام مال کی خرید و فروخت کا مرکز نہ رہے بلکہ مشترکہ صنعتی پیداوار اور ویلیو چین کا ایک مضبوط نیٹ ورک بن سکے۔
مقامی کرنسیوں میں تجارت کی تجویز
پزشکیان نے برکس کے رکن ممالک کے درمیان تجارت میں مقامی کرنسیوں کے استعمال کو بڑھانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ اس مقصد کے لیے زرِ مبادلہ کے خطرات سے نمٹنے اور باہمی ادائیگیوں کے نظام کو بھی مضبوط کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے برکس کے لیے 10 ارب ڈالر کے ابتدائی سرمائے سے مشترکہ بیمہ و دوبارہ بیمہ کمپنی قائم کرنے کی تجویز بھی پیش کی تاکہ بڑے بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے منصوبوں کو درپیش خطرات کا احاطہ کیا جا سکے۔
ایران کا توانائی اور نقل و حمل میں شراکت داری کا عزم
ایرانی صدر نے ایران کے وسیع توانائی ذخائر اور اس کے اہم جغرافیائی محلِ وقوع کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران برکس کے توانائی، خوراک اور نقل و حمل کے شعبوں میں اہم اور اسٹریٹجک شراکت دار کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔
انہوں نے توانائی اور غذائی تحفظ کو اقتصادی سلامتی کے دو بنیادی ستون قرار دیا۔
مصنوعی ذہانت میں برکس کا کردار
پزشکیان نے عالمی معیشت میں مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے کردار کی طرف بھی توجہ دلائی اور کہا کہ برکس کو صرف ٹیکنالوجی کا صارف نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے علم کی پیداوار اور ڈیجیٹل معیشت کے عالمی معیار تشکیل دینے میں بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔
انہوں نے سائبر حملوں سے اہم بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کے لیے تعاون مضبوط بنانے پر بھی زور دیا۔
نئے ترقیاتی بینک کو مزید فعال بنانے کی تجویز
ایرانی صدر نے تجویز دی کہ برکس کے نئے ترقیاتی بینک کو رکن ممالک کے بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے منصوبوں کی مالی معاونت کا مرکزی ادارہ بنایا جائے۔
انہوں نے کہا کہ بینک کو خصوصی قرضہ سہولتوں، مقامی کرنسیوں میں مالی معاونت اور نجی سرمایہ کاری کے لیے ضمانتی ذرائع کے ذریعے سرمایہ کاری کو فروغ دینا چاہیے۔
برکس کو عملی منصوبوں کا پلیٹ فارم بنانے پر زور
پزشکیان نے برکس بزنس کونسل کے کردار میں تبدیلی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسے محض گفت و شنید کے فورم کے بجائے اقتصادی تعاون کے عملی مرکز میں تبدیل ہونا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ اس کے خصوصی ورکنگ گروپس کو واضح اہداف اور قابلِ پیمائش منصوبے طے کرنے چاہئیں، جن میں برکس کے اندر تجارت میں اضافے، مقامی کرنسیوں کے استعمال اور نجی سرمایہ کاری کے حجم جیسے اشاریے شامل ہو
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