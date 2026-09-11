نبیہ بری: جنوبی لبنان کی صورتحال خطرناک، فریم ورک معاہدہ ختم ہو چکا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیہ بری نے لبنان بالخصوص جنوبی علاقوں کی بگڑتی صورتحال پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحران کے حل کے امکانات دور ہوتے جا رہے ہیں اور فریم ورک معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔
جب نبیہ بری سے حکومت کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حکومت سے جواب طلبی کی جائے گی۔ اس سوال پر کہ آیا حکومت کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دینا ہوگا، انہوں نے بھی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جواب دہی ضرور ہوگی۔
جنوبی لبنان کی صورتحال کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے، خصوصاً حالیہ دنوں میں نبطیہ میں پیش آنے والے واقعات اور اسرائیل کی جانب سے مزید علاقوں پر قبضے کے امکان کے حوالے سے نبیہ بری نے کہا کہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے اور حل کے امکانات دور ہیں۔
انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ فریم ورک معاہدہ ختم ہو چکا ہے اور اگر اسرائیل جنوبی لبنان پر قبضہ کرنا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔
لبنانی فوج ملک کی بنیاد ہے
نبیہ بری نے اسرائیلی حملوں میں اضافے اور ان کے دائرہ کار کے وسیع ہونے کے تناظر میں لبنانی فوج کے کردار پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ لبنانی فوج ملک کی بنیاد اور ریاستی ڈھانچے کا بنیادی ستون ہے۔
لبنانی صدر سے اختلافات، مگر تعلقات برقرار
لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے صدرِ لبنان کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں کہا کہ بعض معاملات پر دونوں کے درمیان اختلافِ رائے موجود ہے، تاہم باہمی تعلقات برقرار ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بہت سے معاملات پر ہمارے درمیان اختلافات ہیں، لیکن یہ اختلافات ہماری دوستی میں رکاوٹ نہیں بنتے۔
مستقبل کے حوالے سے نبیہ بری کا اظہارِ بداعتمادی
جنوبی لبنان کی موجودہ صورتحال اور مستقبل میں کسی پیش رفت کے امکان کے بارے میں نبیہ بری نے کہا کہ وہ پرامید نہیں ہیں۔
انہوں نے اپنی بداعتمادی کی سب سے بڑی وجہ جنوبی لبنان میں دشمن کی مسلسل تباہ کن کارروائیوں اور لبنانی شہریوں، بالخصوص بچوں کی مسلسل شہادتوں کو قرار دیا۔
انہوں نے بحران کے حل کے لیے جاری کوششوں کے بارے میں کہا کہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ بدقسمتی سے اس وقت کوئی حل موجود نہیں ہے۔
فریم ورک معاہدے کی ہزاروں خلاف ورزیاں
واضح رہے کہ دو روز قبل لبنانی فوج نے ایک بیان میں کہا تھا کہ فریم ورک معاہدے پر دستخط کے بعد سے صیہونی قابض فوج اس معاہدے کی تقریباً 7 ہزار 700 مرتبہ خلاف ورزی کر چکی ہے۔
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