لاذقیہ میں بشار الاسد دور کے 9 سابق پائلٹ گرفتار

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے بتایا ہے کہ لاذقیہ میں داخلی سکیورٹی فورسز نے نگرانی اور تفتیش کے بعد سابق فضائیہ کے 9 پائلٹوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان پر شام کے مختلف صوبوں میں شہریوں کے خلاف جنگی جرائم اور فضائی حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں۔
لاذقیہ کی داخلی سکیورٹی کے سربراہ عبدالعزیز الاحمد نے بتایا کہ گرفتار افراد میں بریگیڈیئر منہال انور صالح، بریگیڈیئر سامی ابراہیم محمود، بریگیڈیئر غیاث علی الرحیہ، کرنل عیسیٰ عزالدین خضور، کرنل مروان صلاح نافش، کرنل بشار سمیر ونوس، میجر ایہم حمزہ علیا، کیپٹن ایہم احمد داؤد اور کیپٹن عمار عیسیٰ جنیدی شامل ہیں۔
الاحمد کے مطابق دستیاب معلومات اور تحقیقات کی بنیاد پر ان افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے فضائیہ میں اپنے فوجی عہدوں اور جنگی طیاروں و ہیلی کاپٹروں سے متعلق اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے شام کے مختلف صوبوں میں شہریوں کے خلاف کارروائیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں حصہ لیا۔
ابھی تک اس مقدمے کی تفصیلات، گرفتار افراد کو وکیل تک رسائی حاصل ہونے یا عدالتی کارروائی شروع ہونے کے وقت سے متعلق کوئی آزاد رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ یہ الزامات شام کی نئی حکومت کے ماتحت ادارے نے عائد کیے ہیں اور ابھی عدالت میں ثابت نہیں ہوئے۔
سابق حکومت کے اہلکاروں کے خلاف کارروائیاں
شام کے موجودہ حکام سابق حکومت کے ان عہدیداروں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں جن پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات ہیں۔ اس مقصد کے لیے ایک عبوری انصاف کا ادارہ بھی قائم کیا گیا ہے تاکہ سابق حکومت کے دور میں ہونے والی خلاف ورزیوں کی حقیقت سامنے لائی جا سکے۔
رواں ہفتے پیر کو بھی شامی حکام نے سابق حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی گرفتاری کا اعلان کیا تھا۔ مذکورہ افسر یورپی پابندیوں کی فہرست میں شامل تھا اور اس پر 2011 میں مظاہرین کے قتل اور 1982 میں حماہ کے قتل عام میں کردار ادا کرنے کا الزام تھا۔
لاذقیہ میں گرفتاریوں پر خدشات
بعض انسانی حقوق کی تنظیموں نے شام میں عبوری انصاف کے عمل پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اسے سیاسی تصفیے یا گروہی انتقام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
لاذقیہ شام کے ان علاقوں میں شامل ہے جہاں علوی آبادی کی اکثریت ہے اور سابق حکومت کے بہت سے حامی بھی یہاں رہتے ہیں۔ انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق اس علاقے میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں سماجی کشید
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