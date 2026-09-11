کتائب حزب اللہ عراق: ساحلِ مغربی یمن کی آزادی صیہونی امریکی منصوبوں کے لیے بڑا دھچکا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراق کی کتائب حزب اللہ نے ایک بیان میں یمن کے جنوب مغربی ساحلی علاقوں کی آزادی اور جارح قوتوں و ان کے حمایت یافتہ عناصر کی شکست پر یمنی عوام، یمنی مسلح افواج اور انصاراللہ کو دلی مبارکباد پیش کی۔
کتائب حزب اللہ نے کہا کہ ساحلِ مغربی کے علاقوں کی آزادی یمن کی مکمل قومی خودمختاری بحال کرنے اور سعودی نظام کی سرپرستی سے ملک کی سرزمین کو پاک کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اہم فوجی کامیابی صیہونی امریکی منصوبوں اور خطے میں ان کے آلۂ کاروں کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے اور سعودی حکمران نظام، جس نے یمن کو جھکانے کے لیے دسیوں ارب ڈالر خرچ کیے، کے لیے ایک اور بڑی شکست ہے۔
کتائب حزب اللہ نے مزید کہا کہ یہ کامیابی پختہ ایمان، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے اور اہل بیت (ع) کے راستے سے وابستگی کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی تھی۔
بیان میں یمنی عوام کی کئی سالہ مزاحمت اور عظیم قربانیوں کو بھی خراجِ تحسین پیش کیا گیا، جنہوں نے طویل عرصے تک جاری رہنے والی لڑائی کے دوران اپنے ملک کا دفاع کیا اور عسکری تسلط،
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