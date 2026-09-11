معاریو سروے: نیتن یاہو کی لیکود پارٹی 19 نشستوں تک گر گئی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، جمعے کے روز جاری ہونے والے تازہ سروے کے مطابق صیہونی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کی قیادت میں لیکود پارٹی کو آئندہ عام انتخابات سے تقریباً چھ ہفتے قبل صرف 19 نشستیں ملنے کا امکان ہے۔
عبرانی اخبار معاریو نے اس سروے کے نتائج کو نیتن یاہو کی جماعت کے لیے ’’تاریخی زوال‘‘ قرار دیا ہے۔
یہ سروے لازار ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے مناحم لازار کی سربراہی میں پینل فور آل کے تعاون سے کیا۔
سروے کے مطابق اگر فلسطینِ مقبوضہ میں آج پارلیمانی انتخابات ہوتے تو لیکود کو 19 نشستیں حاصل ہوتیں، جبکہ پیر کے روز جاری ہونے والے سروے میں اس جماعت کو 21 نشستیں ملنے کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ یہ 29 مئی 2025 کے بعد لیکود کی سب سے کمزور انتخابی پوزیشن ہے۔
اس کے مقابلے میں سابق اسرائیلی فوجی سربراہ گادی آیزن کوٹ کی قیادت میں ’’یاشار‘‘ پارٹی 25 نشستوں کے ساتھ بدستور سب سے بڑی جماعت ہے۔ پیر کے سروے کے مقابلے میں اس کی نشستوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آیزن کوٹ اور ان کی جماعت آئندہ انتخابات میں نیتن یاہو کے اہم حریفوں میں شمار ہوتے ہیں۔
یہ نتائج فلسطینِ مقبوضہ کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے کنست، یعنی پارلیمنٹ، کے انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کی فہرستیں جمع کرانے کے تین روز بعد سامنے آئے ہیں۔
حکومت سازی کے لیے 61 نشستیں درکار
جماعتی اتحاد کی سطح پر موجودہ حکمران اتحاد کو 50 نشستیں ملنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتیں 58 نشستیں حاصل کرسکتی ہیں۔ عرب جماعتوں کے حصے میں 12 نشستیں آنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
120 ارکان پر مشتمل کنست میں حکومت تشکیل دینے کے لیے کسی بھی سیاسی اتحاد کو کم از کم 61 نشستیں درکار ہوتی ہیں۔
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