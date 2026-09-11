امریکا ایران جنگ میں پھنس گیا، ہلیری کلنٹن کا ٹرمپ پر بڑا حملہ

اہل بیت نیوز ایجنسی کے مطابق ہلیری کلنٹن نے 2016 کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی حریف رہنے کے بعد ایک پروگرام میں ٹرمپ انتظامیہ کی مختلف پالیسیوں پر سخت تنقید کی۔
ایران کے ساتھ جنگ میں امریکا کی شمولیت کے حوالے سے ہلیری کلنٹن نے کہا کہ امریکا واقعی ایک مشکل صورتحال میں ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے امریکا کو یورپی ممالک اور چین سمیت اپنے اتحادیوں سے رابطہ کرنا ہوگا تاکہ ایران پر دباؤ ڈالا جا سکے۔
ہلیری کلنٹن نے طنزیہ انداز میں کہا کہ اس کے بعد ٹرمپ کو یہ کہنے کا موقع دینا چاہیے کہ میں نے آبنائے ہرمز کھول دی، حالانکہ ان کے بقول آبنائے ہرمز پہلے ہی کھلی تھی۔
ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کلنٹن نے کہا کہ کورونا وائرس کے ابتدائی دنوں میں بھی صدر نے اس خطرے کو جان بوجھ کر کم ظاہر کیا تھا اور یہ وہ سبق ہے جو امریکا نے نہیں سیکھا۔
انہوں نے ٹرمپ کو جھوٹ بولنے کا اولمپک چیمپئن قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ہر چیز کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں اور صرف جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔
ہلیری کلنٹن نے امریکی عوام سے کہا کہ انہیں اس رویے کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔
انہوں نے ٹرمپ حکومت پر زور دیا کہ وہ جھوٹ، سوشل میڈیا اور غیر ضروری منصوبوں سے توجہ ہٹا کر چین کے ساتھ تعاون کے لیے ایک واضح منصوبہ تیار کرے۔
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