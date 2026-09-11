ایرانی وزیر خارجہ اور پاکستانی آرمی چیف کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا اور کشیدگی میں اضافے اور خطے میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے ساتھ ساتھ اس کے علاقائی امن و استحکام پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔
دونوں جانب سے موجودہ صورتحال کے تناظر میں خطے کے ممالک کی جانب سے ہوشیاری اور باہمی رابطہ و تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔
ایرانی وزیر خارجہ اور پاکستانی آرمی چیف نے خطے میں پائیدار امن اور سلامتی کے قیام میں مدد کے لیے مشترکہ صلاحیتوں اور امکانات سے استفادہ کرنے کی ضرورت پر بھی تاکید کی۔
آپ کا تبصرہ