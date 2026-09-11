ایرانی صدر دہلی پہنچ گئے، بریکس اجلاس میں اہم ملاقاتیں متوقع

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایرانی صدر کی نئی دہلی آمد پر بھارتی وزیر مملکت برائے بندرگاہوں و جہاز رانی شانتانو ٹھاکر نے ان کا استقبال کیا۔ پزشکیان بھارت میں ہونے والے بریکس کے 18ویں سربراہ اجلاس میں ایران کی نمائندگی کریں گے۔
ایرانی صدر اجلاس کے دوران بریکس سربراہان کے مرکزی اجلاس سے خطاب کریں گے، جبکہ بریکس ممالک کے سربراہان کے اقتصادی فورم سے بھی خطاب متوقع ہے۔
پزشکیان بریکس کے سربراہان کے ایک خصوصی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، جس کا موضوع عالمی حکمرانی میں شمولیت اور کثیرالجہتی نظام کو مضبوط بنانا ہے۔
ایرانی صدر کے دورۂ بھارت کو اس لیے بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ بریکس عالمی سطح پر یکطرفہ نظام کے مقابلے میں کثیرالجہتی تعاون کو فروغ دینے کا ایک اہم پلیٹ فارم بن چکا ہے۔
دورے کے دوران پزشکیان بھارتی وزیراعظم، ملائیشیا کے وزیراعظم، جنوبی افریقہ کے صدر اور بریکس اجلاس میں شریک دیگر ممالک کے سربراہان اور اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔
ایرانی صدر نے بھارت روانگی سے قبل بریکس کو یکطرفہ پسندی کے مقابلے کی اہم صلاحیت رکھنے والا پلیٹ فارم قرار دیا تھا۔
پزشکیان کے دورۂ بھارت میں بریکس اجلاس کے علاوہ دوطرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور خطے کی اہم صورتحال پر بھی بات چیت متوقع ہے۔
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