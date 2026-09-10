پاکستان: ایران کو پرامن جوہری توانائی کے استعمال کا جائز حق حاصل ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان سجاد حیدر نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران عالمی جوہری توانائی ایجنسی میں امریکہ اور تین یورپی ممالک کی جانب سے ایران کے خلاف قرارداد کی منظوری کے بارے میں کہا کہ پاکستان کا مؤقف ہے کہ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کرنے والے ملک کی حیثیت سے ایران کو اپنے پرامن جوہری پروگرام کو آگے بڑھانے کا حق حاصل ہے۔
انہوں نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی میں چار ممالک کی کارروائی کے حوالے سے مزید تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔
پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یمن کی صورتحال کے حوالے سے اسلام آباد کی جانب سے تہران کو پیغام بھیجے جانے سے متعلق خبر رساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے بارے میں کہا کہ یہ خبر درست نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ دفاعی نوعیت کا ہے اور فی الحال اس میں کسی نئے رکن کو شامل کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔
سجاد حیدر نے مزید کہا کہ پاکستان یمن میں امن و استحکام کا خواہاں ہے اور اس حوالے سے تمام بین الاقوامی اقدامات کی حمایت کرتا ہے، جبکہ ساتھ ہی سعودی عرب کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی بھی حمایت کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان یمن اور اس سے آگے خطے میں امن کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔
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