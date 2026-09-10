یمنی افواج نے باب المندب کے قریب ساحلی شہر المخا کو آزاد کرا لیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کی مسلح افواج نے بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع اور اہم بحری گزرگاہ باب المندب کے قریب واقع بندرگاہی شہر المخا کو آزاد کرا لیا ہے۔
المخا شہر کو آزاد کرانے کے بعد یمنی افواج دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہونے والے باب المندب پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے مزید قریب پہنچ گئی ہیں۔ یہ گزرگاہ تجارتی سامان لے جانے والے بحری جہازوں کے لیے انتہائی اہم سمندری راستہ ہے۔
یمنی افواج المخا کے علاوہ باب المندب کے ساتھ واقع دیگر ساحلی شہروں پر بھی مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے قریب پہنچ گئی ہیں، جن میں ذوباب بھی شامل ہے۔ یمنی افواج بحیرہ احمر کے ساتھ یمن کی پوری ساحلی پٹی پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
حجہ کے آسمان میں سعودی ڈرون مار گرایا گیا
ایک اور اہم پیش رفت میں یمنی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب کا ’’کاریال‘‘ قسم کا ایک مسلح جاسوس ڈرون حجہ صوبے کے آسمان میں دشمن کارروائیاں کرتے ہوئے مار گرایا گیا۔
یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سریع نے بتایا کہ اس ڈرون کو مناسب ہتھیار کے ذریعے نشانہ بنا کر گرایا گیا۔ انہوں نے اس کارروائی کو یمن کی فضائی حدود میں دشمن کی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے کا حصہ قرار دیا۔
یحییٰ سریع نے زور دیا کہ یمنی مسلح افواج یمن کی فضائی حدود کے تحفظ اور تمام دشمنانہ کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کی اپنی ذمہ داری جاری رکھیں گی اور موجودہ حالات کے پیش نظر خطرے کے ذرائع کا مقابلہ کریں گی۔
پاکستان: فی الحال یمن کے حملوں کا فوجی جواب دینے پر کوئی بات نہیں ہوئی
اسی سلسلے میں پاکستان نے آج اعلان کیا ہے کہ فی الحال سعودی عرب کے خلاف یمنی مسلح افواج کے حملوں کے جواب میں مکہ دفاعی معاہدے کے تحت اسلام آباد کی جانب سے فوجی ردعمل پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ تاہم پاکستان نے واضح کیا ہے کہ جب وقت آئے گا تو وہ کارروائی کرے گا۔
یہ بیان پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک سوال کے جواب میں دیا۔ سوال میں ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ طے پانے والے مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت پاکستان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔
گزشتہ ماہ طے پانے والے اس معاہدے میں کہا گیا ہے کہ تینوں ممالک میں سے کسی ایک کے خلاف مسلح حملہ تینوں ممالک کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔
پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان سجاد حیدر خان نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا: ’’فی الحال اس معاملے پر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ جب وقت آئے گا تو ہم اس معاہدے کے تحت کارروائی کریں گے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ صورتحال میں مکہ اتحاد کو وسعت دینے کا بھی کوئی منصوبہ نہیں ہے۔
یمن کا سعودی حملوں کا سلسلہ جاری رہنے پر انتباہ
یمن کی وزارت خارجہ نے گزشتہ روز خبردار کیا کہ یمن کے خلاف سعودی جارحیت اور اس کی خودمختاری کی مسلسل خلاف ورزی کا جواب دیا جائے گا اور یہ جواب جارحیت کے خاتمے تک جاری رہے گا۔
یمنی وزارت خارجہ نے کشیدگی میں اضافے اور اپنی فوجی سرگرمیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات کا ذمہ دار سعودی حکومت کو قرار دیا۔
وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ یمن کبھی کسی فریق کے لیے خطرہ نہیں رہا اور نہ بنے گا۔ یمن کی پالیسی باہمی احترام اور حسن ہمسائیگی پر مبنی تعلقات کے قیام کی کوششوں پر قائم ہے، ایسے تعلقات جو جارحیت، تسلط اور طاقت کے ذریعے اپنی مرضی مسلط کرنے کی منطق سے دور ہوں۔
یمنی وزارت خارجہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ یمن نے کشیدگی اور جارحیت کے مقابلے میں علاقائی سلامتی کے نظام کا حصہ بننے اور بحری جہازوں کی آمدورفت کے تحفظ کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی ہے۔ تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ اس عمل میں ساحلی ممالک شریک ہوں، خطے کی سلامتی اور ممالک کی خودمختاری کا تحفظ کیا جائے اور یہ اقدام خطے کی اقوام کے مفادات میں ہو۔
یمن کا سعودی عرب پر حملہ اور سعودی فضائیہ کے 54 حملے
یمنی مسلح افواج نے منگل کے روز سعودی عرب کے صوبہ خمیس مشیط میں ایک فضائی اڈے اور اس کے قریب واقع شہروں میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں 73 افراد زخمی ہوئے اور اسے ایران کے خلاف امریکا اور صیہونی حکومت کی جنگ شروع ہونے کے بعد سعودی عرب پر ہونے والے بڑے حملوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔
یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سریع نے گزشتہ روز بتایا کہ سعودی جنگی طیاروں نے گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران یمن کے مختلف علاقوں میں 54 فضائی حملے کیے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ان حملوں کو بغیر جواب یا سزا کے نہیں چھوڑا جائے گا۔
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