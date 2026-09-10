روس: ملکی سلامتی کو سنگین خطرہ ہوا تو جوہری ہتھیار استعمال کریں گے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، روسی خبر رساں ادارے تاس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ روسی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین اور ’’یونائیٹڈ رشیا‘‘ پارٹی کے سربراہ دمتری میدویدیف نے جمعرات کی صبح اخبار ویدوموستی کو انٹرویو دیتے ہوئے روس کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی شرائط کے بارے میں گفتگو کی۔
میدویدیف نے کہا کہ جوہری ہتھیار مخصوص حالات میں، یعنی ملک کی سلامتی کو سنگین خطرہ لاحق ہونے کی صورت میں استعمال کیے جا سکتے ہیں اور یہ کوئی خوف پھیلانے والی دھمکی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔
انہوں نے روس کی جانب سے جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے امکان سے متعلق اپنے متعدد بیانات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا: ’’سب کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ مخصوص حالات میں جوہری ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کوئی خوفناک دھمکی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ روس کے جوہری نظریے کو محض ایک اشارہ قرار دینا مشکل ہے، کیونکہ اس دستاویز کے تحت ملک کو اپنی سلامتی کو خطرہ لاحق ہونے کی صورت میں ایسے ہتھیار استعمال کرنے کا حق حاصل ہے۔‘‘
انہوں نے یاد دلایا کہ صدر ولادیمیر پیوٹن کی منظوری سے جوہری باز deterrence سے متعلق روس کی سرکاری پالیسی میں اہم ترامیم کی گئی ہیں، جن کے ذریعے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی شرائط کو مزید واضح کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان فوجی خطرات کی فہرست بھی وسیع کی گئی ہے جن سے نمٹنے کے لیے جوہری باز deterrence کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔
میدویدیف نے کہا کہ اگر کوئی غیر جوہری ملک روس یا روس اور بیلاروس کی مشترکہ ریاست کے خلاف اس طرح جارحیت کرے کہ کسی جوہری طاقت کی شرکت یا حمایت بھی شامل ہو، تو اسے مشترکہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا: ’’ہمیں اپنی خودمختاری کے لیے سنگین خطرے کا جواب دینے کا مکمل حق حاصل ہے۔ تاہم حتمی فیصلہ صدر کریں گے۔‘‘
روسی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین نے انٹرویو میں خبردار کیا کہ مغربی ممالک کی جانب سے یوکرین کے اقدامات کی اندھی حمایت نے انسانیت کو تیسری عالمی جنگ اور جوہری قیامت کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔
میدویدیف نے کہا: ’’اجتماعی مغرب جو مسلسل کیف کی حکمران حکومت کی حمایت کر رہا ہے، دانستہ طور پر دنیا کو جوہری قیامت کے دہانے پر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کرسک کے علاقے پر حملہ، زاپوریژیا جوہری بجلی گھر پر حملے اور ہمارے شہری شہروں پر روزانہ بڑے پیمانے پر حملے کوئی نمائشی کارروائیاں نہیں بلکہ جارحانہ اقدامات ہیں جو کسی دن تیسری عالمی جنگ کو جنم دے سکتے ہیں۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ ایسا سلسلہ انسانیت کی پوری تاریخ کو تباہ کر سکتا ہے اور تہذیب دوبارہ ابتدائی حالت میں پہنچ سکتی ہے، بشرطیکہ زمین پر کوئی انسان زندہ بھی باقی رہے۔
میدویدیف نے کہا کہ جوہری ہتھیار آخری مرحلے کے لیے محفوظ رکھے گئے ہیں، جب دیگر تمام ذرائع مؤثر ثابت نہ ہوں۔ انہوں نے خبردار کیا: ’’آج ہم اس وقت سے صرف چند قدم اور قیامت کی گھڑی سے چند سیکنڈ دور ہیں۔‘‘
’’یونائیٹڈ رشیا‘‘ پارٹی کے سربراہ نے بیرونی ممالک کی جانب سے روس اور اس کے شہریوں پر عائد پابندیوں کو بھی بین الاقوامی قانون کے اصولوں کے منافی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ روس کو اسٹریٹجک شکست دینے کے لیے ایک اور ذریعہ ایجاد کرنے کی کوشش ہے۔
میدویدیف نے کہا: ’’روسی وفاق، روسی شہریوں اور ملکی قانونی اداروں کے خلاف بیرونی ممالک اور ان کے اتحادوں کی جانب سے پابندیاں عائد کرنا بین الاقوامی قانون کے تسلیم شدہ اصولوں کے منافی ہے، جبکہ پابندیاں عائد کرنے کا اختیار رکھنے والا واحد بین الاقوامی ادارہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے۔‘‘
انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے اجتماعی مغرب کی جانب سے شروع کیے گئے تمام پابندیوں کے اقدامات روس کو اسٹریٹجک شکست دینے کے لیے ایک اور ذریعہ تلاش کرنے کی ایسی کوشش ہیں جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، اور اس مرتبہ اس کا ہدف روسی معیشت ہے۔
روسی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین نے کہا کہ ماسکو کو ان ممالک کے خلاف کارروائی میں کسی قسم کی رعایت نہیں برتنی چاہیے جو اجتماعی یا انفرادی طور پر غیر قانونی پابندیاں عائد کرتے ہیں۔ ان کے مطابق مقصد صرف قانونی ذرائع سے ان پابندیوں کا مقابلہ کرنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ’’دشمن ممالک کو زیادہ سے زیادہ مالی اور املاک کا نقصان پہنچانا‘‘ ہونا چاہیے اور ’’اس سلسلے میں ہر ذریعہ موزوں ہے۔‘‘
میدویدیف نے مزید کہا کہ روسی مسلح افواج کی افرادی ضروریات کو معاہدے کے تحت خدمات انجام دینے والے فوجیوں اور رضاکاروں کے ذریعے مکمل طور پر پورا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے موسم خزاں میں ممکنہ فوجی بھرتی سے متعلق خبروں کو کیف کی جانب سے پھیلایا جانے والا ’’جھوٹا پروپیگنڈا‘‘ قرار دیا اور کہا کہ یوکرین کو افرادی قوت کی شدید کمی کا سامنا ہے۔
انہوں نے یاد دلایا کہ روسی صدر اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ولادیمیر پیوٹن اس معاملے پر پہلے بھی اپنا مؤقف بیان کر چکے ہیں۔ میدویدیف کے مطابق یوکرین روس میں انتخابات کے دوران ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
روسی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ روس کی فوجی صلاحیت اسے کیف اور نیٹو کی اہم تنصیبات پر اس انداز میں حملہ کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ وہاں کچھ بھی باقی نہ رہے۔ انہوں نے خبردار کیا: ’’ہاں، ہماری فوجی صلاحیت ہمیں کیف اور نیٹو کی اہم تنصیبات پر ایسا حملہ کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ وہاں اینٹ سے اینٹ بج جائے اور صرف جوہری راکھ باقی رہ جائے۔ لیکن یہ پوری دنیا کے لیے ناقابل واپسی مرحلہ ہوگا۔‘‘
میدویدیف نے کہا کہ روس انسانیت کے مستقبل کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے اور عالمی تباہی روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم روس کا صبر لامحدود نہیں۔
انہوں نے ساتھ ہی خبردار کیا کہ یوکرین میں جاری فوجی تنازع روس کی شرائط کے مطابق ختم ہونا چاہیے، بصورت دیگر مستقبل میں اس کے دوبارہ شروع ہونے کا خطرہ موجود رہے گا۔
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