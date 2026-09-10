مقتدیٰ صدر نے تجارتی سرگرمیوں میں خاندانِ صدر کی تصاویر کے استعمال پر پابندی لگا دی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراقی سیاسی و مذہبی رہنما سید مقتدیٰ صدر نے جمعرات کو نجف اشرف کے مقام اور وقار کے تحفظ کے لیے متعدد ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے شہر کے بازاروں میں نگرانی سخت کرنے اور تجارتی سرگرمیوں میں خاندانِ صدر کی تصاویر کے استعمال پر پابندی عائد کرنے پر زور دیا۔
سید مقتدیٰ صدر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ نجف اشرف بلاشبہ پوری دنیا میں تشیع کا دارالحکومت ہے، اس لیے اس مقدس شہر سے ایسے رویے سامنے نہیں آنے چاہئیں جو اس کے مقام اور وقار کو متاثر کریں۔
انہوں نے کہا کہ ابتدا میں بازاروں اور وہاں ہونے والی شرعی و صحت سے متعلق خلاف ورزیوں پر توجہ دی جائے گی، اسی لیے درج ذیل ہدایات جاری کی جا رہی ہیں:
اول: بازاروں، ریسٹورنٹس، دکانوں، قصاب خانوں اور دیگر کاروباری مراکز میں سخت نگرانی کی جائے تاکہ تمام سرگرمیاں شرعی اور صحت کے ضوابط کے مطابق ہوں، بصورت دیگر ضروری کارروائی کی جائے گی۔
دوم: پبلک ٹرانسپورٹ، خصوصاً ان عراقی طیاروں میں کام کرنے والی خواتین ملازمین کے لیے حجاب کی پابندی یقینی بنائی جائے جو نجف اشرف اور اس کے ہوائی اڈے کے لیے پروازیں چلاتے ہیں۔
سوم: حرام اشیا کے داخلے اور فروخت کے ساتھ ساتھ ایسے کھانے، مشروبات اور دیگر اشیا کی فراہمی روکی جائے جو عراق میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے قانون، بلکہ آسمانی اور انسانی قوانین سے بھی متصادم ہوں۔
سید مقتدیٰ صدر نے مزید واضح طور پر کہا کہ تمام تجارتی سرگرمیوں میں خاندانِ صدر کی تصاویر کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کی جاتی ہے، کیونکہ ان کے بقول یہ مناسب عمل نہیں اور اس سے خاندانِ صدر کے وقار میں کمی آتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اس حوالے سے تعاون اور توجہ نہ دی گئی تو ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔
انہوں نے آخر میں کہا کہ ان کے لیے خاندانِ صدر اور نجف اشرف کا وقار اہم ہے اور یہ دونوں ایسی سرخ لکیریں ہیں جنہیں کسی بھی صورت عبور نہیں کیا جانا چاہیے۔
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