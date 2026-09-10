یمن میں سعودی نواز گروہوں کو بڑا دھچکا، 3 بریگیڈز نے ہتھیار ڈال دیے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، انصاراللہ نے اعلان کیا ہے کہ جدید جنگوں کی تاریخ میں قیدی بنائے جانے کی سب سے بڑی کارروائی کے دوران سعودی فوج اور اس کے حمایت یافتہ عناصر کے تین مکمل بریگیڈز نے اپنے تمام ہلکے اور بھاری ہتھیاروں اور فوجی سازوسامان سمیت یمنی مسلح افواج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔
انصاراللہ یمن کے سیاسی دفتر کے رکن محمد البخیتی نے آج سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے جدید جنگوں کی تاریخ میں قیدی بنائے جانے کی سب سے بڑی کارروائی کی اطلاع دی۔
انہوں نے لکھا: ’’جدید جنگوں کی تاریخ میں قیدی بنائے جانے کی سب سے بڑی کارروائی کا مشاہدہ کریں؛ حیس، المخا، الخوخہ، تعز اور الجوف میں سعودی فوج اور اس کے حمایت یافتہ عناصر کے قیدیوں کی قطاریں موجود ہیں۔ تین بریگیڈز اپنے تمام ہلکے اور بھاری ہتھیاروں اور فوجی سازوسامان سمیت یمنی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ الحمدللہ۔‘‘
عراقی سکیورٹی اور عسکری امور کے ماہر بریگیڈیئر عدنان الکنانی نے بھی آج یمنی مسلح افواج کی جانب سے آبنائے باب المندب کی جانب تیزی سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کی خبروں کے بعد ان کامیابیوں کے طریقۂ کار پر تبصرہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ انصاراللہ اپنے بیلسٹک میزائلوں کے ذخیرے کے ذریعے سعودی عرب، اس کے اتحادیوں اور اس کے حمایت یافتہ عناصر کے لیے بڑی تشویش پیدا کر رہا ہے۔
عدنان الکنانی نے مزید کہا کہ یمنی مسلح افواج سعودی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کے طریقے استعمال کر رہی ہیں، جبکہ سعودی فوج صرف بلندی سے فضائی حملوں پر انحصار کرتی ہے اور اس بلندی سے نیچے اتر کر براہِ راست میدانِ جنگ میں داخل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔
اس عراقی سکیورٹی و عسکری ماہر نے تصدیق کی کہ یمنی مسلح افواج نے المخا میں سعودی عرب کو بھاری نقصان پہنچایا اور بڑی مقدار میں ہتھیار اور گولہ بارود بھی قبضے میں لے لیا۔
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