عمار حکیم: عراق کی قومی وحدت نے دہشت گردی کے خلاف کامیابی میں اہم کردار ادا کیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، عراق کے نیشنل اسٹیٹ فورسز اتحاد کے سربراہ عمار حکیم نے کہا ہے کہ ملک کی قومی وحدت نے عراق کو سکیورٹی اور دہشت گردی سمیت کئی بڑے بحرانوں سے نکلنے میں اہم مدد فراہم کی۔
عمار حکیم نے عراق کے کردستان ریجن کے عمائدین سے ملاقات کے دوران کہا کہ ان کے دورے کا مقصد کرد عوام سے رابطے کو مضبوط بنانا، آمریت کے خلاف طویل جدوجہد کی تاریخ کو یاد کرنا اور عراق کے سیاسی تجربے کی تعمیر میں مختلف طبقات کے کردار کو اجاگر کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ برسوں کے دوران عراق کو متعدد سکیورٹی اور سماجی چیلنجز کا سامنا رہا، تاہم قومی اتحاد نے ملک کو ان مشکلات سے عبور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
عمار حکیم نے دہشت گردی کی تمام شکلوں کے خلاف جنگ اور سکیورٹی کے چیلنج کو عراق کو درپیش اہم مسائل میں شمار کرتے ہوئے کہا کہ قومی یکجہتی نے ملک کو اس مرحلے سے نکلنے میں مدد دی۔
انہوں نے سماجی مسائل کو بھی عراق کے اہم چیلنجز میں شامل قرار دیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں معاشی بحران ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔
عمار حکیم نے معاشی ترقی کے لیے مناسب سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ عراق اس بحران سے بھی کامیابی کے ساتھ نکلنے میں کامیاب ہوگا۔
علاقائی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عراق خطے میں رونما ہونے والے واقعات سے متاثر ہوا ہے، تاہم ملک اس بحران سے بھی نکل جائے گا۔
عراقی رہنما نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ملک کے مختلف طبقات کے درمیان ملاقات، بات چیت اور خیالات کا تبادلہ قومی اعتماد کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرسکتا ہے۔
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