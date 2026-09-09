شام کے ادلب میں اسلحہ و جنگی سازوسامان کے گودام میں دھماکا؛ 8 افراد زخمی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شام کے شمالی ادلب کے مضافاتی علاقے میں واقع سرمدا شہر کے قریب برج النمرہ کے مقام پر اسلحہ اور جنگی سازوسامان جمع کرنے کے لیے قائم ایک عارضی گودام میں دھماکا ہوا۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں گودام کے متعدد کارکن زخمی ہوئے، جنہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔
حادثے کے بعد متعلقہ اداروں کے ماہر اہلکاروں نے جائے وقوعہ کو محفوظ بنانے اور اطراف میں حفاظتی اقدامات کے لیے کارروائی شروع کردی ہے۔
شام کی وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ مذکورہ گودام عارضی طور پر جنگ کے دوران جمع ہونے والے ہتھیاروں اور جنگی سازوسامان کے ملبے کو اکٹھا کرنے اور بعد میں انہیں دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔
حکام کی جانب سے جائے وقوعہ پر کارروائی جاری ہے اور دھماکے کی اصل وجہ، ممکنہ مزید خطرات اور مالی و دیگر نقصانات کا تعین کیا جا رہا ہے۔
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