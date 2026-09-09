غزہ پرصہیونی حملوں میں شدت، زمینی اور بحری کارروائیاں تیز

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،غزہ میں صہیونی فوج کی کارروائیوں میں ایک بار پھر شدت آگئی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوج نے بدھ کی صبح غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں زمینی اور بحری حملے کیے، جبکہ شمالی غزہ میں شدید توپ خانے کی گولہ باری بھی کی گئی۔
رپورٹ کے مطابق صہیونی توپ خانے نے شمالی غزہ کے جبالیہ کے مشرقی علاقوں کو شدید نشانہ بنایا۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے ابو شرخ چوک کے اطراف میں روشن کرنے والے گولے فائر کیے، جس کے بعد علاقے کو مسلسل فائرنگ کی زد میں رکھا گیا۔
مرکزی غزہ میں بھی حملے جاری رہے۔ صہیونی توپ خانے نے البریج کیمپ کے شمالی حصے اور وادی غزہ کے پل کے قریب علاقوں پر گولہ باری کی۔
جنوبی غزہ میں خان یونس کے شمال میں واقع القرارہ کے مشرقی علاقوں کی جانب بھی روشن کرنے والے گولے فائر کیے گئے، جس سے علاقے میں خوف و ہراس مزید بڑھ گیا۔
ادھر اسرائیلی جنگی کشتیوں نے بھی کارروائی میں حصہ لیا۔ اطلاعات کے مطابق بحری جہازوں نے دو مختلف سمتوں سے غزہ کی پٹی کے شمال مغربی ساحلی علاقوں اور رفح کے ساحل پر شدید فائرنگ کی۔
غزہ میں یہ تازہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب فلسطینی علاقہ طویل عرصے سے شدید فوجی کارروائیوں اور محاصرے کا سامنا کر رہا ہے۔ جبالیہ کا علاقہ، جو فلسطینی پناہ گزینوں کے بڑے مراکز میں شمار ہوتا ہے، اور وسطی غزہ کا گنجان آباد البریج کیمپ ماضی میں بھی متعدد بار اسرائیلی فضائی اور زمینی حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔
اسی طرح خان یونس کے شمال میں واقع القرارہ اور جنوبی غزہ میں رفح کے ساحلی علاقوں میں بھی حالیہ عرصے کے دوران اسرائیلی فوج اور فلسطینی مزاحمتی گروہوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔
تازہ حملوں نے غزہ میں جاری انسانی بحران اور کشیدگی کو مزید سنگین کر دیا ہے، جبکہ ان کارروائیوں میں جانی نقصانات سے متعلق مزید تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئی ہیں۔
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