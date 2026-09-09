یمنی فوج کا سعودی حمایت یافتہ جنگجوؤں پر بڑا حملہ، الجوف میں درجنوں گاڑیاں تباہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،یمن کے مشرقی صوبہ الجوف میں لڑائی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ یمنی مسلح افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے علاقے میں سعودی عرب کی حمایت یافتہ فورسز کے بڑے اجتماع کو نشانہ بناتے ہوئے ایک وسیع فوجی کارروائی کی، جس کے دوران درجنوں فوجی گاڑیاں اور عسکری سازوسامان تباہ کر دیا گیا۔
یمنی فوج سے وابستہ ایک عسکری ذریعے کے مطابق کارروائی کے نتیجے میں سعودی حمایت یافتہ جنگجوؤں کی پیش قدمی روک دی گئی، جبکہ متعدد بکتر بند اور فوجی گاڑیوں کو تباہ کیا گیا۔ ذریعے نے مزید دعویٰ کیا کہ جھڑپوں میں مخالف گروہ کے کئی اہلکار ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔
یمنی ذرائع کے مطابق سوق الیتمہ اور دیگر اہم مقامات پر کارروائیاں اب بھی جاری ہیں، جبکہ یمنی فورسز صوبہ الجوف کے اطراف میں پسپا ہونے والے جنگجوؤں کا تعاقب کر رہی ہیں۔
انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن محمد الفرح نے بھی دعویٰ کیا کہ یمنی فورسز نے زمینی جھڑپوں کے دوران سعودی حمایت یافتہ گروہوں کو مشرقی الجوف میں واقع اللبنات کے پہاڑی علاقے کی جانب پیش قدمی سے روک دیا۔
ان کے مطابق یمنی فورسز نے متعدد بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے بھی مخالف فوجی سازوسامان کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں بھاری نقصان پہنچا اور بعض فیلڈ کمانڈروں سمیت متعدد افراد کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔
صوبہ الجوف یمن کے شمال مشرق میں واقع ہے اور اسے انصار اللہ اور سعودی حمایت یافتہ فورسز کے درمیان ایک اہم محاذ سمجھا جاتا ہے۔ سعودی عرب سے متصل ہونے اور ایندھن و فوجی رسد کے اہم راستوں کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے اس خطے کو غیر معمولی تزویراتی اہمیت حاصل ہے۔
الجوف میں تازہ جھڑپوں نے یمن کے محاذ پر ایک بار پھر کشیدگی بڑھا دی ہے، تاہم ہلاکتوں اور فوجی نقصانات سے متعلق فریقین کے دعووں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔
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