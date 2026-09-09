امریکی تجزیہ کار: ایرانی میزائل حملوں کے سامنے امریکی فضائی دفاع ناکام

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایرانی میزائل حملوں نے امریکی دفاعی نظام کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی، مسلسل حملوں کے سامنے پیٹریاٹ سسٹم کی کارکردگی پر سوالات اٹھنے لگے۔
امریکی جغرافیائی سیاسی تجزیہ کار اور مؤرخ ویل شرایور نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے ہونے والے پے در پے میزائل حملوں کے دوران امریکی فضائی دفاع کی جانب سے مزاحمت انتہائی محدود دکھائی دی۔
شرایور کے مطابق، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکی پیٹریاٹ دفاعی نظام کو محدود نوعیت کے میزائل حملے سے نمٹنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن ایران کے مسلسل اور شدید حملوں نے ان نظاموں پر غیر معمولی دباؤ ڈال دیا ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ پیٹریاٹ نظاموں کے مسلسل استعمال اور بار بار ہونے والے میزائل حملوں کے نتیجے میں ان کی صلاحیتیں متاثر ہونے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔
تجزیہ کار کے اس دعوے نے خطے کی بدلتی ہوئی دفاعی صورتحال پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ اگر مسلسل میزائل حملوں کے مقابلے میں دفاعی نظام پر دباؤ بڑھتا رہا تو آنے والے دنوں میں امریکی فضائی دفاع کے لیے صورتحال مزید مشکل ہو سکتی ہے۔
تاہم، شرایور کا یہ تجزیہ ان کی اپنی رائے اور مشاہدے پر مبنی ہے، جبکہ اس حوالے سے امریکی حکام کی جانب سے باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔
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