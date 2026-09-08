ایران نے آبناے ہرمز میں امریکی MQ-1 جاسوس ڈرون مار گرایا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے دہانے پر ایک امریکی MQ-1 جاسوس ڈرون کو ایرانی فضائی دفاعی نظام نے نشانہ بنا کر مار گرایا۔
امریکی ڈرون کو آبنائے ہرمز کے اسٹریٹجک علاقے کی نگرانی اور نگرانی کے دوران شناخت کیا گیا، جس کے بعد جنوب مشرقی فضائی دفاعی یونٹس نے اسے مسلسل نگرانی میں رکھا۔
رپورٹ کے مطابق امریکی ڈرون کو ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب کی فضائی دفاعی فورسز پر مشتمل ملک کے مربوط فضائی دفاعی نیٹ ورک نے ٹریک کیا۔
ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈرون کی شناخت اور کامیاب تعاقب کے بعد جدید دفاعی نظام استعمال کرتے ہوئے اسے نشانہ بنایا گیا اور آبنائے ہرمز کے دہانے پر امریکی جاسوس طیارہ مار گرایا گیا۔
ایرانی حکام نے اس کارروائی کو آبنائے ہرمز جیسے حساس اور اسٹریٹجک آبی راستے کی فضائی نگرانی اور ممکنہ دراندازی کے خلاف ایرانی دفاعی نظام کی تیاری اور فوجی اداروں کے درمیان مؤثر رابطہ کاری کی علامت قرار دیا ہے۔
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