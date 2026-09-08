یمنی افواج کا سعودی عرب پر بڑا حملہ، آرامکو تنصیبات اور خمیس مشیط ایئربیس میزائلوں اور ڈرونز کا نشانہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمنی مسلح افواج نے آج منگل کو جاری ایک بیان میں سعودی عرب کے اندر اہم اور حساس اہداف کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی کی اطلاع دی۔
بیان کے مطابق یمنی افواج نے درجنوں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے درج ذیل اہداف کو نشانہ بنایا:
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ابہا میں آرامکو کی تنصیبات
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نجران میں آرامکو کی تنصیبات
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اقتصادی زون
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جیزان میں آرامکو کی تنصیبات
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خمیس مشیط فضائی اڈہ
یمنی افواج کے مطابق تمام اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ براہِ راست نشانہ بنایا گیا اور حملوں کے نتیجے میں مذکورہ تنصیبات کو نمایاں نقصان پہنچا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائیاں گزشتہ تین روز کے دوران سعودی عرب کی جانب سے یمن پر کیے گئے 121 فضائی حملوں کے جواب میں کی گئی ہیں۔ سعودی حملوں میں مأرب، البیضاء، الحدیدہ، تعز اور الجوف کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔
یمنی افواج نے سعودی عرب کے حالیہ حملے کا بھی حوالہ دیا، جس میں الجوف کے صوبے میں الحزم شہر کی مرکزی جیل کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان کے مطابق اس حملے میں خواتین اور بچوں سے ملاقات کے لیے آنے والوں سمیت متعدد افراد شہید یا زخمی ہوئے۔
یمنی مسلح افواج نے سعودی عرب کو ان حملوں اور ان کے تمام نتائج کا مکمل ذمہ دار قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ یمن کے خلاف کسی بھی جارحیت کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ یمنی افواج سعودی عرب کی سرزمین کے اندر کارروائیاں جاری رکھیں گی اور ’’محاصرے کے بدلے محاصرہ‘‘ کی حکمت عملی برقرار رکھی جائے گی۔ یمنی افواج کے مطابق جب تک یمن کے خلاف جارحیت اور محاصرہ ختم نہیں ہوتا، سعودی اہداف کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔
یمنی مسلح افواج نے یمن کے خلاف گزشتہ بارہ برس سے جاری جارحیت اور محاصرے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سعودی دشمن کی فوجی کارروائیاں یمنی عوام کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتیں بلکہ ان کے مقابلے اور مزاحمت کے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔
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