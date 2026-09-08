حشد الشعبی کی کارروائی، نینویٰ میں داعش کا اہم کارندہ گرفتار

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراقی حشد الشعبی نے پیر کے روز نینویٰ کے میدانی علاقے میں داعش کے ایک کارندے کی گرفتاری کا اعلان کیا ہے۔
حشد الشعبی کے مطابق، بریگیڈ 30 کے انٹیلی جنس یونٹ نے درست معلومات کی بنیاد پر کئی روز تک نگرانی اور زمینی کارروائی کے بعد داعش کے ایک کارندے کو گرفتار کیا، جس کی شناخت ابتدائی حروف ’’ب۔ ع۔‘‘ سے ظاہر کی گئی ہے۔
بیان کے مطابق مذکورہ شخص نینویٰ کے میدانی علاقے کے ایک داخلی راستے سے گرفتار کیا گیا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ وہ عراق کے انسداد دہشت گردی قانون کی دفعہ 4 کے تحت عراقی عدلیہ کو مطلوب تھا۔
حشد الشعبی نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات اور قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد گرفتار شخص کو متعلقہ ادارے کے حوالے کردیا گیا ہے تاکہ اس کے خلاف قانون کے مطابق مزید کارروائی کی جاسکے۔
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