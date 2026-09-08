بحرین میں بااثر علما کو معاشرے سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جعفر یحییٰ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، بحرین کے امورِ اسرا کے ادارے کے ترجمان جعفر یحییٰ نے علما کے خلاف جاری عدالتی کارروائیوں پر تنقید کرتے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آلِ خلیفہ حکومت سیاسی و سماجی دباؤ کے ذریعے بااثر علما اور شیعہ معاشرے کو نشانہ بنا رہی ہے۔
جعفر یحییٰ کے مطابق بحرینی حکام علما پر قانونی خلاف ورزیوں کے الزامات ثابت کرنے کے لیے واضح اور ٹھوس شواہد پیش نہیں کر رہے، جبکہ ان کے خلاف مقدمات مبینہ طور پر تشدد کے ذریعے حاصل کیے گئے اعترافات پر قائم کیے گئے ہیں۔
انہوں نے جاری مقدمات کو ’’عدالتی نمایش‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کارروائیوں کا مقصد علما اور شیعہ برادری کو نشانہ بنانے کے عمل پر پردہ ڈالنا ہے۔ ان کے بقول ایسے مقدمات علما پر ہونے والے ظلم کو کسی صورت قانونی جواز فراہم نہیں کر سکتے۔
بحرین میں 2011 کی اپوزیشن شخصیات کے خلاف کارروائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے یحییٰ نے کہا کہ موجودہ حالات میں علما کو نشانہ بنانا بھی مخالفین اور شیعہ معاشرے پر دباؤ برقرار رکھنے کے ایک مسلسل سلسلے کا حصہ ہے۔
انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ بحرینی حکام ایسے علما کو جیل میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو معاشرے میں مضبوط عوامی اعتماد اور سماجی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، تاکہ سماجی میدان سے ان کی موجودگی ختم کی جا سکے۔
جعفر یحییٰ کے مطابق بااثر مذہبی شخصیات کو نشانہ بنانا صرف عدالتی کارروائیوں تک محدود نہیں بلکہ بحرین کے سماجی اور مذہبی ڈھانچے کو ازسرنو تشکیل دینے کی کوششوں سے بھی جڑا ہوا ہے۔
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