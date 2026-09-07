قطر کا بڑا اعتراف: ایران جنگ نے ثابت کردیا،صرف امریکا سےسیکیورٹی اتحاد کافی نہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ حالیہ جنگ نے ثابت کردیا ہے کہ خلیجی ممالک اپنی سلامتی کے لیے صرف امریکا کے ساتھ اسٹریٹجک اتحاد پر انحصار نہیں کرسکتے۔
الانصاری نے ابوظہبی میں ایک علاقائی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خلیج میں امریکی اور دیگر بین الاقوامی افواج کی موجودگی اہم ضرور ہے، لیکن یہ اکیلے کافی نہیں۔ ان کے مطابق خطے کے ممالک کو سلامتی کے شعبے میں خود کفالت کی جانب بڑھنا ہوگا۔
قطری ترجمان نے خبردار کیا کہ حالیہ علاقائی بحران کے اثرات صرف خلیجی ممالک تک محدود نہیں رہے بلکہ توانائی کے نظام، عالمی تجارت، بحری آمدورفت اور بین الاقوامی سپلائی چینز بھی متاثر ہوئی ہیں۔
انہوں نے زور دیا کہ خطے کی موجودہ صورتحال خلیجی ممالک کو اپنی سلامتی کی حکمت عملی پر ازسرنو غور کرنے اور بیرونی طاقتوں پر انحصار کم کرنے کی ضرورت اجاگر کرتی ہے۔
آپ کا تبصرہ