شیخ علی الخطیب کا لبنان حکومت کو انتباہ: اسرائیلی جارحیت پر خاموشی مزید تباہی لائے گی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، مجلس اعلٰی اسلامی شیعہ لبنان کے نائب سربراہ شیخ علی الخطیب نے اسرائیلی حملوں پر لبنانی حکومت کی خاموشی اور عالمی برادری کی بے عملی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ مسلسل انفعال صہیونی جارحیت کو مزید شہ دے رہا ہے۔
شیخ علی الخطیب نے جنوبی لبنان کے علاقے کفررمان میں اسرائیلی فوج کے حالیہ خونریز حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل بمباری کے ذریعے شہریوں، طبی مراکز اور سرکاری اداروں کو نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ عرب اور عالمی سطح پر اسے روکنے کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا جا رہا۔
انہوں نے کہا کہ لبنانی حکام صرف کھوکھلے بیانات تک محدود ہیں اور خونریزی کے باوجود اسرائیل کے ساتھ براہِ راست مذاکرات کو واحد راستہ قرار دے رہے ہیں، حالانکہ سابقہ مذاکرات بھی اسرائیلی حملے روکنے میں ناکام رہے ہیں۔
شیخ علی الخطیب کے مطابق عالمی برادری کی خاموشی بھی اسرائیلی جرائم سے کم خطرناک نہیں، کیونکہ اس سے حملہ آوروں کو سیاسی تحفظ ملتا ہے اور عالمی انصاف کے نظام پر عوام کا اعتماد مجروح ہوتا ہے۔
انہوں نے اسرائیل کے مبینہ ’’گرے لائن‘‘ منصوبے کو بھی جنوبی لبنان میں قبضہ برقرار رکھنے کی سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ اصل ضرورت اسرائیلی فوج کے لبنان سے مکمل انخلا، بے گھر شہریوں کی واپسی اور تباہ شدہ علاقوں کی تعمیر نو ہے۔
الخطیب نے لبنانی صدر جوزف عون سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر تمام سیاسی قوتوں کے درمیان قومی مذاکرات بلائیں اور اسرائیل کے ساتھ بے نتیجہ براہِ راست مذاکرات کے بجائے لبنان کے لیے نئی حکمت عملی تشکیل دی جائے۔
لبنانی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق کفررمان میں ایک رہائشی عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے، جبکہ ایک ڈرون حملے میں دو امدادی کارکن بھی مارے گئے۔ شیخ علی الخطیب نے خبردار کیا کہ موجودہ صورتحال برقرار رہی تو جنوبی لبنان میں اسرائیلی جارحیت اور تباہی مزید بڑھ سکتی ہے۔
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