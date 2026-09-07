سرینڈر ہونے کا آپشن حزب اللہ کی لغت میں شامل نہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،حزب اللہ کے لبنانی پارلیمنٹ کے رکن حسین الحاج حسن نے کہا ہے کہ دباؤ چاہے کتنا ہی بڑھ جائے، حزب اللہ کو ہتھیار ڈالنے یا پسپائی اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔
حسین الحاج حسن نے کہا کہ تسلیم کا آپشن حزب اللہ کی لغت میں کوئی جگہ نہیں رکھتا اور عوام و مزاحمتی قوتوں پر زور دیا کہ وہ موجودہ دباؤ کے مقابلے میں ثابت قدمی اور استقامت کا مظاہرہ کریں۔
انہوں نے کہا کہ حزب اللہ بدستور طاقتور ہے، جبکہ لبنان کے معاملے پر امریکہ، اسرائیل اور عالمی برادری کی غیر معمولی توجہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ موجودہ علاقائی سیاسی و سکیورٹی صورتحال میں حزب اللہ کو اہم حیثیت حاصل ہے۔
حزب اللہ کے رکن پارلیمنٹ کے مطابق مزاحمت نے اسے ختم کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو ناکام بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ نے 2026ء میں اس وقت جنگ میں شمولیت اختیار کی جب لبنانی حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہی۔
حسین الحاج حسن نے ایک بار پھر اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اتحاد پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ ایران کی طاقت پر انحصار کرتی ہے اور اسلامی جمہوریہ بدستور حزب اللہ کی حمایت جاری رکھے گا۔
انہوں نے موجودہ مرحلے کو استقامت اور مزاحمت کا تقاضا قرار دیتے ہوئے کہا کہ دباؤ میں چاہے جتنا بھی اضافہ ہو، حزب اللہ کو تسلیم کرنے کے راستے پر نہیں ڈالا جا سکے گا۔
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