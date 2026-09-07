تعز کے آسمان پر سعودی فوج کا ڈرون مار گرایا گیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،یمن کی مسلح افواج نے صوبہ تعز کی فضائی حدود میں سعودی عرب کی فوج سے وابستہ ایک مسلح ڈرون مار گرایا۔
یمنی تحریک انصار اللہ کے فوجی ترجمان یحییٰ سریع نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ یمنی مسلح افواج نے صوبہ تعز میں سعودی فوج کا ایک ڈرون کامیابی سے نشانہ بنایا۔
یحییٰ سریع کے مطابق ڈرون وِنگ لونگ-2 قسم کا مسلح جاسوس طیارہ تھا، جسے سعودی دشمن کی ملکیت قرار دیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب مذکورہ ڈرون صوبہ تعز کے علاقے مقبنہ کے شمال مغربی حصے کی فضائی حدود میں مبینہ طور پر ’’دشمنانہ مشن‘‘ انجام دے رہا تھا۔
یمنی فوجی ترجمان نے مزید بتایا کہ ڈرون کو مناسب ہتھیار کے ذریعے نشانہ بنا کر مار گرایا گیا۔
انصار اللہ کے ترجمان کے مطابق یمنی مسلح افواج خطے میں اپنی فوجی کارروائیوں کے دوران دشمن کی فضائی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور مناسب وقت پر ان کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔
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