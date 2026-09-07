ایرانیوں نے ہمیشہ اپنی مزاحمت سے ہمیں حیران کیا ہے:سابق امریکی مذاکرات

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سابق امریکی مذاکرات کار ڈینس راس نے کہا ہے کہ ایران پر اقتصادی اور فوجی دباؤ اسے پسپائی پر مجبور کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ ایرانی عوام اور حکام دباؤ برداشت کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ڈینس راس، جو ڈیموکریٹک اور ریپبلکن دونوں حکومتوں میں اہم ذمہ داریاں انجام دے چکے ہیں، نے کہا کہ واشنگٹن ایران کی موجودہ اقتصادی صورتحال کو اپنی اسٹریٹجک کامیابی کی علامت سمجھ سکتا ہے، تاہم حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔
راس کے مطابق تہران اب بھی یہ ثابت کرنے کے لیے پُرعزم ہے کہ وہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھ سکتا ہے۔ تاہم بظاہر ایران اپنی فوجی طاقت کے استعمال کو محتاط انداز میں منظم کر رہا ہے اور ساتھ ہی کشیدگی میں مزید اضافے کا آپشن بھی اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہے۔
سابق امریکی مذاکرات کار نے کہا کہ ایرانی حکام کا خیال ہے کہ ملک اقتصادی مشکلات برداشت کرنے اور موجودہ دباؤ سے نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا، "ایرانیوں نے اپنی مزاحمت اور ثابت قدمی سے ہمیشہ ہمیں حیران کیا ہے۔"
ڈینس راس نے اس بات پر بھی شک ظاہر کیا کہ صرف اقتصادی اور فوجی دباؤ ایران کو اپنی پالیسی سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتا ہے۔
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