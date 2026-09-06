صہیونی صرف طاقت اور مزاحمت کی زبان سمجھتے ہیں:حزب اللہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ کے رکنِ پارلیمنٹ علی عمار نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں صہیونی دشمن کے مقابلے میں مزاحمت کا راستہ جاری رکھنا ضروری ہے، کیونکہ صہیونی صرف طاقت اور مزاحمت کی زبان سمجھتے ہیں۔
علی عمار نے لبنان کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک اس وقت ایک نہیں بلکہ کئی بحرانوں میں گھرا ہوا ہے۔ ان کے مطابق سیاسی بحران کی بڑی وجوہات سیاسی نظام میں بدعنوانی اور امریکا پر حد سے زیادہ انحصار ہیں، جو بالآخر صہیونی دشمن پر انحصار کے مترادف ہے۔
انہوں نے کہا کہ لبنان کو سماجی اور معاشی بحران کا بھی سامنا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر بحران پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں کے مقابلے میں صبر اور مزاحمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔
حزب اللہ رہنما نے ان لبنانی حلقوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جو مزاحمت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں امریکا پر انحصار کرنے والے کئی عرب رہنماؤں نے آخرکار سب کچھ کھو دیا اور انہیں رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔
علی عمار نے شہدا کے نام پر لبنانی عوام سے مزید اتحاد کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حساس مرحلے میں تمام طبقات کو ایک خاندان کی طرح چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا۔
انہوں نے مزید کہا کہ خطے اور دنیا میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جن کے اثرات لبنان سمیت پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔
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