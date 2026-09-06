مزاحمت کی طاقت اسرائیل کو خطے سے نکال باہر کرے گی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران کی القدس فورس کے کمانڈر جنرل اسماعیل قاآنی نے حزب اللہ لبنان کو خطے میں مزاحمت کی مضبوط اور عوامی قوت قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ مزاحمتی گروہوں کی بڑھتی ہوئی دفاعی اور عملیاتی طاقت بالآخر اسرائیل کو خطے سے ختم کرنے کا باعث بنے گی۔
جنرل قاآنی نے حزب اللہ کے بارے میں کہا کہ یہ ایک مضبوط درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں گہری، عوامی اور الٰہی بنیادوں میں پیوست ہیں۔ ان کے بقول حزب اللہ لبنان میں ایک ناقابلِ تغیر حقیقت بن چکی ہے اور مستقبل میں بھی ملک کی عزت و خودمختاری کے تحفظ میں کردار ادا کرے گی۔
انہوں نے کہا کہ حزب اللہ مسلسل طاقت اور اثر و رسوخ حاصل کر رہی ہے اور آنے والے وقت میں اس کا مقام مزید مضبوط اور باوقار ہوگا۔
قاآنی نے مزاحمت کی عسکری صلاحیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مزاحمت اور حزب اللہ کی عملیاتی و دفاعی طاقت بالآخر اسرائیل کے خطے سے خاتمے کا سبب بنے گی۔
القدس فورس کے کمانڈر نے اسرائیل کی اندرونی صورتحال پر بھی تبصرہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اسے فوجی، سکیورٹی، سیاسی، اقتصادی اور اخلاقی شعبوں میں گہرے بحرانوں کا سامنا ہے اور یہ بحران اسے زوال کے قریب لے جا رہے ہیں۔
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