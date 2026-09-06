لوگوں کے اجتماع اور اتحاد نے دشمن کو پریشان کر دیا 

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے معروف مذہبی اسکالر حجۃ الاسلام والمسلمین رفیعی نے رات کے وقت ہونے والے عوامی اجتماعات کو معاشرے کے اتحاد اور احساسِ ذمہ داری کی علامت قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ عوام کی مسلسل شرکت نے مخالف میڈیا اور دشمنوں کو پریشان کردیا ہے۔
ٹی وی پروگرام سمت خدا میں گفتگو کرتے ہوئے رفیعی نے کہا کہ یہ اجتماعات مکمل طور پر عوامی اور خودجوش ہیں اور مخالف میڈیا واضح طور پر ان سے پریشان دکھائی دیتا ہے۔ ان کے بقول، دشمن کو عوام کی اس انداز میں سڑکوں پر نکلنے کی توقع نہیں تھی۔
انہوں نے بتایا کہ وہ تہران کے میدان ولیعصر، گرمسار، ہمدان، بیرجند، قم، آشتیان اور دیگر علاقوں میں ایسے اجتماعات میں شریک ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق عوامی شرکت نے ثابت کیا ہے کہ اس تحریک کا اثر موجود ہے۔
رفیعی نے اجتماعات کے تسلسل اور بہتر انتظام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مختلف مساجد اور علاقوں کے درمیان ذمہ داریاں تقسیم کرکے اس سلسلے کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کب تک اجتماعات جاری رکھیں گے تو بیشتر کا جواب ہوتا ہے کہ جب تک رہبرِ انقلاب ہدایت دیں گے۔
انہوں نے دشمن کی کارروائیوں کو اس کی بے بسی قرار دیتے ہوئے کہا کہ شادی کی تقریب، اسکول یا دیگر تنصیبات کو نشانہ بنانا اور عوام کی خوراک و ادویات تک رسائی روکنا کسی طاقت کی علامت نہیں۔
رفیعی نے ماضی کی جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب صدام حسین کو میدانِ جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو وہ شہروں پر میزائل حملے کرتا تھا۔ ان کے بقول، ایسے شہر پر میزائل برسانا جو اپنا دفاع نہ کرسکے، کوئی فوجی کارنامہ نہیں۔
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