​سہارنپور کلکٹریٹ احاطے میں مسجد گرائے جانے پر مولانا ارشد مدنی کا سخت رد عمل

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا ارشد مدنی نے بھارتی ریاست اترپردیش کے شہر سہارنپور کلکٹریٹ احاطے میں واقع تاریخی مسجد کو گرائے جانے کے واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام آئین، قانون کی حکمرانی اور مساوی انصاف کے اصول پر سنگین سوالات کھڑے کرتا ہے۔
ارشد مدنی نے سنیچر کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ سہارنپور کلکٹریٹ احاطے میں واقع تاریخی مسجد کو گرایا جانا انتہائی افسوسناک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کارروائی نے ایک بار پھر یہ بنیادی سوال کھڑا کر دیا ہے کہ اگر آئین اور قانون سب کے لیے یکساں ہیں تو ان کے نفاذ میں دوہرا معیار کیوں نظر آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج بلڈوزر انصاف کی علامت کم اور انتقامی سیاست، تعصب اور نفرت کا ذریعہ زیادہ بنتا جا رہا ہے۔
مدنی نے کہا کہ یہ معاملہ صرف ایک مسجد کا نہیں ہے، بلکہ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، مذہبی آزادی، شہریوں کی مساوات اور ریاست کے غیر جانب دارانہ کردار جیسے بنیادی سوالات سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عبادت گاہوں سے متعلق قانون، 1991 اب بھی نافذ ہے۔ اس کے علاوہ نئے وقف قانون میں بھی ’وقف بائی یوزر‘ سے متعلق دفعات موجود ہیں۔ ان کے مطابق متعلقہ مسجد وقف بورڈ میں رجسٹریشن نمبر 451 کے تحت درج ہے اور پرانے اراضی ریکارڈ میں یعقوب خان اور واحد خان کے نام بھی درج ہیں۔
مدنی نے دعویٰ کیا کہ مسجد کمیٹی نے عدالت کے سامنے 1911 کے دستاویزات، میونسپلٹی کے ریکارڈ اور پرانے ریونیو ریکارڈ پیش کیے تھے۔ کمیٹی کا کہنا تھا کہ یہ مسجد موجودہ کلکٹریٹ عمارت کی تعمیر سے پہلے سے موجود تھی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایسے تاریخی اور قانونی دستاویزات کو نظر انداز کرکے مسجد کو گرایا جانا انصاف کے عمل پر سنگین سوالات کھڑے کرتا ہے۔
جمعیت کے سربراہ نے کہا کہ اگر غیر قانونی قبضہ یا تجاوزات کارروائی کی بنیاد ہے تو یہی معیار تمام مذاہب اور معاشرے کے ہر طبقے پر یکساں طور پر لاگو ہونا چاہیے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ملک کے دیگر حصوں میں سرکاری زمین، سڑک یا عوامی مقامات پر کئی دہائیوں سے قائم دیگر مذہبی ڈھانچوں کے خلاف بھی انتظامیہ اسی تیزی، سختی اور یکساں معیار کے ساتھ کارروائی کرتی ہے؟
انہوں نے کہا کہ ہندوستان کسی ایک مذہب یا برادری کا ملک نہیں، بلکہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور تمام مذاہب کے پیروکاروں کا مشترکہ ملک ہے۔ آئین نے کسی کو فرسٹ کلاس اور کسی کو سیکنڈ کلاس شہری نہیں بنایا ہے۔ ارشد مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کسی خصوصی رعایت کا مطالبہ نہیں کر رہی، بلکہ صرف مساوی انصاف کی توقع رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسجد پر نافذ قانون یہی ہے تو یہی قانون تمام مذہبی مقامات اور ہر شہری پر بھی یکساں طور پر لاگو ہونا چاہیے۔
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