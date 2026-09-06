اسرائیل کا اپنے شہریوں کو اردن، مصر اور قطر سے فوری نکلنے کا حکم

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسرائیلی سکیورٹی ادارے نے یہودی مذہبی تعطیلات کے آغاز سے قبل اپنے شہریوں کے لیے سفری انتباہات میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔
اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق، متعلقہ سکیورٹی ادارے نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور بیرونِ ملک اسرائیلی شہریوں اور یہودیوں کو لاحق مبینہ خطرات کے پیش نظر متعدد عرب اور اسلامی ممالک کے سفر یا وہاں قیام سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔
اردن، مصر اور قطر کے لیے بلند ترین خطرے کی سطح
اسرائیلی حکام نے اردن، قطر، مصر، جزیرہ نما سینا اور صومالیہ کو سفری خطرے کی چوتھی اور بلند ترین سطح پر رکھا ہے۔ نئی ہدایات کے تحت ان ممالک میں موجود اسرائیلی شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ جتنی جلد ممکن ہو وہاں سے نکل جائیں۔
اس کے علاوہ سعودی عرب، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، لیبیا اور الجزائر کے سفر سے بھی گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
اسرائیلی سکیورٹی ادارے نے ایران اور اس کے اتحادیوں سے منسلک ممکنہ سرگرمیوں کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے ترکیہ، آذربائیجان اور متحدہ عرب امارات میں موجود اپنے شہریوں کو بھی محتاط رہنے اور غیر معمولی حالات میں چوکنا رہنے کی ہدایت کی ہے۔
تاہم اسرائیلی حکام نے ان انتباہات کے حوالے سے کسی مخصوص خطرے یا ممکنہ حملے کی تفصیلات جاری نہیں کیں۔
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