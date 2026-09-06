انصاراللہ: سعودی عرب یمن کا سب سے بڑا دشمن ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، انصاراللہ کے سیاسی دفتر کے رکن محمد الفرح نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر کہا ہے کہ سعودی عرب بدستور یمن کے دشمنوں میں سرفہرست ہے اور ریاض یمن پر اپنا تسلط اور مسلط کردہ محاصرہ برقرار رکھنے کے لیے اپنے اتحادی عناصر کو متحرک کرنے اور انہیں مالی معاونت فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔
انہوں نے کہا کہ سعودی عرب یمن کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یمن میں موجود اپنے اتحادی عناصر کو مالی اور دیگر معاونت فراہم کرتا ہے۔
محمد الفرح کے مطابق یمن کے بعض علاقوں میں ہونے والی جھڑپیں اصل جنگ نہیں بلکہ سعودی عرب کے خلاف وسیع تر معرکے کا ایک حصہ ہیں، اور یہ مقامی واقعات سعودی مفادات کو نشانہ بنانے کے بنیادی ہدف کو تبدیل نہیں کرسکتے۔
انصاراللہ کے سیاسی دفتر کے رکن نے کہا کہ یمنی عوام جن مقاصد کے حصول کے لیے اس جنگ میں شامل ہوئے ہیں، ان میں قبضے کا خاتمہ، یمن کا محاصرہ ختم کرنا اور ملک کے قومی وسائل کو واپس حاصل کرنا شامل ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ محاصرے کے مقابلے میں محاصرہ اور کسی بھی جامع کشیدگی کے جواب میں جامع کشیدگی کی پالیسی بدستور برقرار رہے گی۔
محمد الفرح نے سعودی عرب کے جیزان کے علاقے میں آرامکو کی تنصیبات پر یمنی فوج کے حالیہ حملے کا حوالہ دیتے ہوئے اسے ان عناصر کے لیے کافی سبق قرار دیا جنہیں اس صورتحال سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔
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