سکیورٹی خطرے کے پیش نظر لبنانی وزیر خارجہ نے دفتر جانا چھوڑ دیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ لبنان کے وزیر خارجہ یوسف رجی کو سکیورٹی خطرات سے متعلق ایسی وارننگز موصول ہوئی ہیں جن کے ذرائع اور نوعیت تاحال سامنے نہیں آئی، جس کے بعد انہوں نے بیروت میں وزارت خارجہ کی عمارت میں واقع اپنے دفتر جانا چھوڑ دیا ہے۔
مقامی ذرائع کے مطابق، رجی نے سکیورٹی وارننگز موصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان خطرات کے باعث ان کے لیے وزارت خارجہ کی عمارت میں باقاعدگی سے حاضری دینا ممکن نہیں رہا، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان وارننگز کے پیچھے کون سا فریق یا ادارہ ہوسکتا ہے۔
لبنانی وزیر خارجہ کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں یہ سکیورٹی وارننگز تقریباً دو ماہ قبل موصول ہوئی تھیں۔ رجی نے اس معاملے سے صدر جوزف عون، وزیر اعظم نواف سلام اور متعلقہ سکیورٹی اداروں کو آگاہ کرتے ہوئے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے حفاظتی اقدامات مزید سخت کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔
لبنان کے سکیورٹی اداروں نے اب تک اس خطرے کی نوعیت، شدت یا ممکنہ ذمہ دار عناصر کے بارے میں کوئی تفصیلی سرکاری بیان جاری نہیں کیا۔
ذرائع کے مطابق وزارت خارجہ کی عمارت کے داخلی اور خارجی راستے محدود ہیں اور میڈیا رپورٹس میں سامنے آنے والے سکیورٹی جائزوں کے مطابق یہ صورتحال وزیر خارجہ کی آمدورفت پر نظر رکھنے یا ان کی نگرانی کو نسبتاً آسان بنا سکتی ہے۔
لبنانی حکام نے تاحال وزیر خارجہ کو نشانہ بنانے کے کسی باقاعدہ منصوبے یا ان سکیورٹی وارننگز کے ممکنہ ذمہ داروں کے بارے میں بھی باضابطہ طور پر کوئی اطلاع نہیں دی۔
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