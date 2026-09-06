قاآنی: مزاحمت کی دفاعی طاقت اسرائیلی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے کمانڈر میجر جنرل اسماعیل قاآنی نے لبنان اور خطے کی صورتحال میں حزب اللہ کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے مزاحمت کی مسلسل قوت اور اثر و رسوخ پر زور دیا اور کہا کہ اسرائیلی حکومت مختلف شعبوں میں گہرے بحرانوں سے دوچار ہے۔
میجر جنرل اسماعیل قاآنی نے حزب اللہ لبنان کو ’’گہری جڑوں والا مضبوط اور عوامی و الٰہی درخت‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تحریک لبنان کی ایک ناقابلِ تغیر حقیقت بن چکی ہے اور مستقبل میں بھی اس ملک کی عزت اور خودمختاری کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔
انہوں نے کہا کہ حزب اللہ مسلسل ترقی اور طاقت کے سفر پر گامزن ہے اور آنے والے وقت میں اس کا مقام پہلے سے زیادہ مضبوط اور باوقار ہوگا۔ ان کے مطابق یہ صورتحال لبنان میں مزاحمت کی گہری عوامی حمایت اور اثر و رسوخ کی عکاسی کرتی ہے۔
قاآنی نے مزاحمتی قوتوں کی صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مزاحمت اور حزب اللہ کی عملی و دفاعی طاقت بلاشبہ خطے سے اسرائیلی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گی۔
القدس فورس کے کمانڈر نے اسرائیلی حکومت کی داخلی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسے فوجی، سکیورٹی، سیاسی، اقتصادی اور اخلاقی شعبوں میں گہرے اور وسیع بحرانوں کا سامنا ہے اور ان تمام بحرانوں کا مجموعہ اسے زوال کے قریب لے آیا ہے۔
قاآنی کے یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب خطے میں جاری کشیدگی اور اسرائیل و مزاحمتی گروہوں کے درمیان مسلسل محاذ آرائی کے باعث حزب اللہ سمیت دیگر مزاحمتی قوتوں کا کردار ایک بار پھر علاقائی سیاسی اور سکیورٹی صورتحال میں نمایاں ہوگیا ہے۔
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