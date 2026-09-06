لبنان کے صدر: جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے سرخ لکیر عبور کر گئے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، جوزف عون نے کہا کہ جنوبی لبنان کے شہر نبطیہ اور اس کے اطراف میں حالیہ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں متعدد شہری شہید اور زخمی ہوئے، جبکہ لبنانی وزارتِ خزانہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا اور غندور اسپتال مکمل طور پر تباہ ہوگیا۔
اسرائیل نے سرکاری اور طبی مراکز کو بھی نشانہ بنایا
لبنانی صدر نے ان حملوں کو خطرناک حد تک بڑھتی ہوئی جارحیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزارتِ خزانہ اور طبی مراکز کو نشانہ بنانا ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیلی حملے اب صرف مبینہ فوجی اہداف تک محدود نہیں رہے بلکہ لبنان کے غیر فوجی اور عوامی خدمت کے ادارے بھی ان کی زد میں آ گئے ہیں۔
انہوں نے اسرائیل کو ان حملوں کا مکمل ذمہ دار قرار دیتے ہوئے امریکا اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر اسرائیلی حملے رکوانے اور ذمہ داروں کو سزا دلانے کے لیے اقدامات کریں۔
جوزف عون نے کہا کہ حملوں کا تسلسل لبنانی ریاستی اداروں کی سرگرمیوں اور شہریوں کی روزمرہ زندگی کو متاثر کرنے کی ایک واضح کوشش ہے۔
لبنان اپنے وعدوں پر قائم رہے گا
لبنانی صدر نے کہا کہ اسرائیلی حملوں کے باوجود بیروت اپنی خودمختاری، جنوبی علاقوں کے استحکام اور شہریوں کے تحفظ سے متعلق اپنے وعدوں پر قائم رہے گا۔
دوسری جانب جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے جاری رہے اور عرب صلیم، کفَر رُمّان، دوحہ کفَر رُمّان، نبطیہ فوقا اور نبطیہ تحتا سمیت کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔
لبنان کی وزارتِ صحت کے مطابق ان حملوں میں ابتدائی طور پر 4 افراد شہید اور 20 زخمی ہوئے ہیں۔
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