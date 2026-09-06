عراق سے غیر ملکی افواج کا انخلا قومی اور قانونی مطالبہ ہے: ہِمام حمودی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شیخ ہِمام حمودی نے بغداد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں موجودہ کشیدہ صورتحال اور عراق کی خودمختاری کی مسلسل خلاف ورزیوں کے دوران ملک میں اسلحے کو ریاست تک محدود کرنے کا معاملہ اٹھانا مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی مسلح افواج کی موجودگی عراقی حکومت کے اختیار اور ملک کی سلامتی کے لیے براہِ راست خطرہ ہے۔
عراق کی خودمختاری، صرف اسلحے کا معاملہ نہیں
حمودی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عراقی سکیورٹی فورسز کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلحے کو ریاست تک محدود کرنے کے معاملے کو ایک بحران کے بجائے عراق کی قومی خودمختاری کے مکمل نفاذ کے لیے تاریخی موقع میں تبدیل کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ اسلحے کا معاملہ ایک وسیع تر قومی منصوبے کا صرف ایک حصہ ہے اور اسے زمینی حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے بات چیت اور مرحلہ وار طریقے سے آگے بڑھایا جانا چاہیے۔
اسلامی سپریم کونسل عراق کے سربراہ نے ایک بار پھر واضح کیا کہ غیر ملکی افواج کا انخلا قومی اور قانونی مطالبہ ہے اور 30 ستمبر عراق کی مکمل خودمختاری کے منصوبے کے باضابطہ آغاز کا نقطۂ آغاز ہوگا۔
عراقی فوج اور دفاعی صلاحیت مضبوط بنانے پر زور
حمودی نے سرحدوں کی حفاظت میں عراقی فوج کے کردار کو مزید مضبوط بنانے اور فضائی دفاعی نظام کی صلاحیت بڑھانے کے لیے حکومت کے اقدامات کا خیرمقدم کیا۔ انہوں نے عراق کی دفاعی اور عسکری صلاحیتوں میں اضافے کے لیے ملکی وسائل اور صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے پر زور دیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی امور کی رہنمائی اور عراق کے مستقبل کے لیے طویل مدتی منصوبہ بندی میں سیاسی رابطہ کمیٹی کی تاریخی ذمہ داری ہے۔ تمام قومی سیاسی قوتوں کو چاہیے کہ وہ جماعتی مفادات کے بجائے عوامی مفاد کو ترجیح دیں، کیونکہ عراق کے پارلیمانی نظام کی کامیابی قومی اتحاد اور باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔
حمودی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ عراق اپنی سرحدوں کی حفاظت، فضائی دفاع اور دیگر دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنائے تاکہ وہ غیر ملکی افواج پر انحصار کیے بغیر اپنی سلامتی اور خودمختاری کا تحفظ کر سکے۔
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