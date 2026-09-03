شہیدوں کا پاک خون رائیگاں نہیں جائے گا، ذمہ داروں کو حساب دینا ہوگا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر احمد وحیدی نے کوہستک میں شادی کی تقریب پر امریکی حملے میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہیدوں کا پاک خون کبھی رائیگاں نہیں جائے گا اور اس جرم کے ذمہ داروں کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔
جنرل وحیدی نے اپنے پیغام میں کہا کہ کوہستک، صوبہ ہرمزگان میں شادی کی تقریب کو نشانہ بنانا شہریوں، خصوصاً خواتین، بچوں اور دیگر بے گناہ افراد کے خلاف ایک ہولناک اور انسانیت سوز کارروائی ہے۔ ان کے بقول اس حملے سے امریکا کی دشمنی اور ایرانی عوام کے خلاف اس کے عزائم ایک بار پھر دنیا کے سامنے بے نقاب ہوگئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پاسدارانِ انقلاب اور ایران کی دیگر مسلح افواج شہداء کے خون کی حرمت کی حفاظت اور ملک کی سلامتی و امن کے دفاع کے لیے پوری قوت کے ساتھ اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔
وحیدی نے شہداء کے اہل خانہ کو صبر و استقامت کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ اس المناک واقعے میں جاں بحق افراد کی یاد ایرانی قوم کے تاریخی حافظے میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔
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