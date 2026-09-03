سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے حالیہ کارروائی میں کون سے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا؟ + تصویر

1- ٹیٹین کیمپ - اردن
حملے کی نوعیت: بیلسٹک میزائلوں سے بھاری حملہ
ہدف: امریکی میرینز اور فوری ردعمل کی افواج (USMC) کا اسٹریٹجک اڈہ، تنصیبات اور جنگی ہیلی کاپٹر
نتیجہ: بڑی تعداد میں امریکی اہلکار ہلاک؛ متعدد تنصیبات اور کئی ہیلی کاپٹر تباہ
2- پرنس حسن اڈہ - اردن
حملے کی نوعیت: بیلسٹک میزائلوں سے بھاری حملہ
ہدف: RQ-4 اور MQ-9 ڈرونز کے ہینگرز اور تکنیکی بنیادی ڈھانچے
نتیجہ: امریکی ڈرونز تباہ؛ متعدد پائلٹ اور تکنیکی عملہ ہلاک؛ تکنیکی بنیادی ڈھانچے میں آگ
3- اربیل کے امریکی اڈے - عراق
حملے کی نوعیت: میزائل اور ڈرون کا مشترکہ حملہ
ہدف: مرمت کا مرکز، تکنیکی سامان کا گودام، جاسوسی غبارے کی رہنمائی کا نظام اور ایندھن کے ٹینک
نتیجہ: مرمتی مرکز، فوجی گودام اور غبارے کا گائیڈنس نظام تباہ؛ ایندھن کے ٹینک تباہ متعدد امریکی فوجی اہلکار ہلاک
4- علی السالم اڈہ - کویت
حملے کی نوعیت: میزائل اور ڈرون کا مشترکہ حملہ
ہدف: امریکی کمانڈر کا ہیڈکوارٹر اور رہائش گاہ، ڈرون ہینگر اور ڈرونز کی تعیناتی کا ریمپ
نتیجہ: متعدد امریکی اہلکار ہلاک؛ ہینگر اور ریمپ تباہ؛ متعدد ڈرونز تباہ
5- پانچویں امریکی بیڑے کا اڈہ ـ بحرین
حملے کی نوعیت: میزائل اور ڈرون کا مشترکہ حملہ
ہدف: امریکی تنصیبات، فوجی ساز و سامان سامان اور فوجی اہلکار
نتیجہ: ابھی تک مکمل تفصیلات الگ سے جاری نہیں ہوئی ہیں۔
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