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نصر آپریشن

سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے حالیہ کارروائی میں کون سے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا؟ + تصویر

3 ستمبر 2026 - 17:06
News ID: 1861019
سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے حالیہ کارروائی میں کون سے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا؟ + تصویر

 

1- ٹیٹین کیمپ - اردن

حملے کی نوعیت: بیلسٹک میزائلوں سے بھاری حملہ

ہدف: امریکی میرینز اور فوری ردعمل کی افواج (USMC) کا اسٹریٹجک اڈہ، تنصیبات اور جنگی ہیلی کاپٹر

نتیجہ: بڑی تعداد میں امریکی اہلکار ہلاک؛ متعدد تنصیبات اور کئی ہیلی کاپٹر تباہ

 

2- پرنس حسن اڈہ - اردن

حملے کی نوعیت: بیلسٹک میزائلوں سے بھاری حملہ

ہدف: RQ-4 اور MQ-9 ڈرونز کے ہینگرز اور تکنیکی بنیادی ڈھانچے

نتیجہ: امریکی ڈرونز تباہ؛ متعدد پائلٹ اور تکنیکی عملہ ہلاک؛ تکنیکی بنیادی ڈھانچے میں آگ

 

3- اربیل کے امریکی اڈے - عراق

حملے کی نوعیت: میزائل اور ڈرون کا مشترکہ حملہ

ہدف: مرمت کا مرکز، تکنیکی سامان کا گودام، جاسوسی غبارے کی رہنمائی کا نظام اور ایندھن کے ٹینک

نتیجہ: مرمتی مرکز، فوجی گودام اور غبارے کا گائیڈنس نظام تباہ؛ ایندھن کے ٹینک تباہ متعدد امریکی فوجی اہلکار ہلاک

 

4- علی السالم اڈہ - کویت

حملے کی نوعیت: میزائل اور ڈرون کا مشترکہ حملہ

ہدف: امریکی کمانڈر کا ہیڈکوارٹر اور رہائش گاہ، ڈرون ہینگر اور ڈرونز کی تعیناتی کا ریمپ

نتیجہ: متعدد امریکی اہلکار ہلاک؛ ہینگر اور ریمپ تباہ؛ متعدد ڈرونز تباہ

 

5- پانچویں امریکی بیڑے کا اڈہ ـ بحرین

حملے کی نوعیت: میزائل اور ڈرون کا مشترکہ حملہ

ہدف: امریکی تنصیبات، فوجی ساز و سامان سامان اور فوجی اہلکار

نتیجہ: ابھی تک مکمل تفصیلات الگ سے جاری نہیں ہوئی ہیں۔

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سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے حالیہ کارروائی میں کون سے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا؟ + تصویر

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