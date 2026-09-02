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اسلامی جمہوریہ ایران کی فتح

بحرین میں امریکی بحری بیڑے کے اڈے پر ایران کے حملوں کی تصاویر

امریکی سلطنت کا ڈوبتا ہؤا سورج؛
2 ستمبر 2026 - 18:52
News ID: 1860693
بحرین میں امریکی بحری بیڑے کے اڈے پر ایران کے حملوں کی تصاویر

ایران نے آج بحرین میں امریکی بحری بیڑے کے اڈے پر اپنے حملوں کی تصاویر جاری کر دی ہیں۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) ـ ابنا || آج بحرین میں امریکی پانچویں امریکی بحری بیڑے کے اڈے پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی کارروائی کی تصاویر سامنے آئی ہیں۔

یہ مقام 26°12'34.38"N, 50°37'03.91"E پر امریکی فوجی احاطے کے اندر واقع ہے، اور نظر آنے والے آثار اس حصے کو پہنچنے والے نقصان کی نشاندہی کرتے ہیں۔

یہ تصاویر اس وقت جاری کی گئی ہیں جب سپاہ پاسداران نے آج صبح سویرے علاقے میں امریکی ٹھکانوں اور تنصیبات پر حملوں کی اطلاع دی تھی، اور بحرین بھی ایران کے حالیہ حملوں کے اہداف میں شامل تھا۔

بحرین میں امریکی پانچویں بحری بیڑے کا ہیڈکوارٹر اس سے قبل بھی کئی بار ایران کی مسلح افواج کی کارروائیوں کا نشانہ بنتا رہا ہے، اور سپاہ پہلے بھی سرکاری طور پر اس فوجی احاطے پر ڈرون حملے کی خبر دے چکا ہے۔

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