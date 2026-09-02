بحرین میں امریکی بحری بیڑے کے اڈے پر ایران کے حملوں کی تصاویر

بین الاقوامی اہل بیت(ع) ـ ابنا || آج بحرین میں امریکی پانچویں امریکی بحری بیڑے کے اڈے پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی کارروائی کی تصاویر سامنے آئی ہیں۔
یہ مقام 26°12'34.38"N, 50°37'03.91"E پر امریکی فوجی احاطے کے اندر واقع ہے، اور نظر آنے والے آثار اس حصے کو پہنچنے والے نقصان کی نشاندہی کرتے ہیں۔
یہ تصاویر اس وقت جاری کی گئی ہیں جب سپاہ پاسداران نے آج صبح سویرے علاقے میں امریکی ٹھکانوں اور تنصیبات پر حملوں کی اطلاع دی تھی، اور بحرین بھی ایران کے حالیہ حملوں کے اہداف میں شامل تھا۔
بحرین میں امریکی پانچویں بحری بیڑے کا ہیڈکوارٹر اس سے قبل بھی کئی بار ایران کی مسلح افواج کی کارروائیوں کا نشانہ بنتا رہا ہے، اور سپاہ پہلے بھی سرکاری طور پر اس فوجی احاطے پر ڈرون حملے کی خبر دے چکا ہے۔
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