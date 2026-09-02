ہرمزگان میں شادی کی تقریب پر امریکی حملہ؛ 72 افراد شہید اور زخمی، 4 سالہ بچہ بھی شہید

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ہرمزگان کے ڈپٹی گورنر برائے سیاسی، سلامتی اور سماجی امور احمد نفیسی نے سیریک کے ساحلی شہر کوہستک میں شادی کی ایک تقریب پر امریکی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے کیا گیا یہ دہشت گردانہ اور مجرمانہ اقدام انتظامیہ اور عوام کے لیے گہرے دکھ اور افسوس کا باعث ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس جرم کے ذمہ دار عناصر اور ان کے حامی یقیناً ایرانی قوم کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔
احمد نفیسی نے حملے میں زخمی ہونے والے تمام افراد کی جلد صحت یابی کی دعا کرتے ہوئے زخمیوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے میں مصروف طبی عملے کی شبانہ روز اور قابلِ تحسین خدمات کو سراہا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں بدامنی پیدا کرنے کے مقصد سے کیے جانے والے یہ بزدلانہ اقدامات اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔
ہرمزگان کے ڈپٹی گورنر نے بتایا کہ اس حملے میں اب تک 4 افراد شہید اور 68 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہید ہونے والوں میں ایک 4 سالہ بچہ بھی شامل ہے۔
رپورٹ کے مطابق امریکی فوج نے منگل کی رات تقریباً 8 بجے بندرعباس، سیریک، جاسک اور قشم کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں سیریک کے ساحلی شہر کوہستک میں جاری شادی کی ایک تقریب بھی امریکی حملے کا نشانہ بنی۔
سیریک، ہرمزگان کے دارالحکومت بندرعباس سے 203 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ضلع ہرمزگان کے مشرقی حصے میں میناب کے بعد مکران کے ساحلی علاقے میں واقع ہے۔ آبنائے ہرمز کے دہانے پر واقع ہونے اور بحیرہ عمان سے متصل ہونے کے باعث اس علاقے کو جغرافیائی اعتبار سے خاص اہمیت حاصل ہے۔
آپ کا تبصرہ