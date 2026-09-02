جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شدت؛ شہریوں کے گھر اور قبرستان بھی نشانہ بن گئے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسرائیلی فوج نے منگل اور بدھ کی درمیانی شب جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر فضائی اور توپخانے کے حملے کیے۔ ان حملوں کے دوران النبطیہ الفوقا اور عربصالیم کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا جبکہ علی الطاہر کی پہاڑی اور دیگر مقامات پر شدید گولہ باری کی گئی۔
لبنانی اخبار الاخبار کے مطابق، حملوں میں النبطیہ الفوقا میں ایک اسکاؤٹ تنظیم کے عہدیدار حیدر حومانی کا گھر بھی شامل تھا۔ تاہم لبنان کے صدر اور وزیراعظم نے ان حملوں پر کسی بیان یا ردعمل کا اظہار نہیں کیا۔
نبطیہ میں خوف و ہراس کی رات
نبطیہ شہر اور اس کے اطراف کے قصبوں اور دیہات کے رہائشیوں نے فضائی حملوں اور شدید گولہ باری کے سائے میں ایک اور خوفناک رات گزاری۔
نصف شب کے بعد، جب عالمی توجہ خلیج فارس اور ایران پر امریکی حملوں کی جانب مرکوز تھی، اسرائیلی جنگی طیاروں نے النبطیہ الفوقا کے الرویس محلے پر متعدد حملے کیے۔ ان حملوں میں شہریوں کے کئی گھروں کو نشانہ بنایا گیا اور انہیں شدید نقصان پہنچا۔
عربصالیم کا قبرستان بھی نشانہ
بدھ کی صبح عربصالیم کو بھی اسرائیلی فضائی حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں قبرستان کے وقف کی ایک عمارت تباہ ہوگئی، جہاں قبریں کھودنے کے لیے استعمال ہونے والا سامان اور چھوٹی گاڑیاں رکھی جاتی تھیں۔
حملے کے نتیجے میں قبرستان کی متعدد قبروں اور کتبوں کو بھی نقصان پہنچا اور کئی کتبے ٹوٹ گئے۔ دھماکوں کی شدت سے قریبی درجنوں گھروں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے جبکہ علاقے کے مکینوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
اسکاؤٹ عہدیدار کا گھر نشانہ بن گیا
بدھ کی صبح ایک اسرائیلی ڈرون نے ایک رہنما میزائل داغ کر النبطیہ الفوقا کے الرویس محلے میں اسکاؤٹ تنظیم ’’الرسالہ‘‘ کے عہدیدار حیدر حومانی کے گھر کو نشانہ بنایا۔ حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
شدید گولہ باری، سفید فاسفورس کے استعمال کا دعویٰ
اس دوران اسرائیلی توپخانے نے رات بھر علی الطاہر کی پہاڑی، النبطیہ الفوقا کے شمالی علاقوں میں واقع الدبشہ پہاڑی کے اطراف، کفررمان کے مضافات، میفدون اور زوطر الشرقیہ کے اطراف پر شدید گولہ باری کی۔
رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے ان حملوں کے دوران سفید فاسفورس والے گولے بھی استعمال کیے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شہری آبادی کے خلاف اس ہتھیار کا استعمال بین الاقوامی انسانی قوانین کے تحت سخت پابندیوں سے مشروط ہے۔
زوطر الشرقیہ کے اطراف میں شدید فائرنگ
بدھ کی صبح زوطر الشرقیہ کے مضافاتی علاقے میں بھی اسرائیلی فوج نے بھاری مشین گنوں سے شدید فائرنگ کی، جس کے باعث علاقے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔
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