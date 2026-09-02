میجر جنرل رضائی: ایران کی نئی حکمتِ عملی دشمن کی بنیادیں ہلا دے گی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، میجر جنرل محسن رضائی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا کہ دشمن کی موجودہ کوششیں اسے اپنے ہی پیدا کردہ مسائل سے نجات نہیں دلا سکیں گی۔
انہوں نے کہا کہ دشمن جتنی بھی ہاتھ پاؤں مار لے، اپنے لیے بنائی ہوئی مشکلات سے باہر نہیں نکل سکے گا۔
میجر جنرل رضائی نے خبردار کیا کہ بہت جلد دشمن ایران کی نئی حکمتِ عملی کا نتیجہ دیکھے گا، جو جنگ کے میدان، سفارت کاری اور اقتصادی محاصرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اختیار کی گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران کی یہ نئی حکمتِ عملی دشمن کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گی۔
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