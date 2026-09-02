لارک میں شادی کی تقریب پر امریکی حملہ، مخالف میڈیا نے جواز تراشنے کی کوشش شروع کردی

اہل بیت نیوزایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،لارک میں شادی کی تقریب کو نشانہ بنانے والے امریکی حملے کے بعد بعض مخالف ذرائع ابلاغ نے حملے کو درست ثابت کرنے کے لیے اسے مواصلاتی ٹاور کو نشانہ بنانے کی کارروائی قرار دینے کی کوشش کی ہے۔
ابنا کے مطابق گزشتہ رات امریکی فوج نے جنوبی ایران کے مختلف علاقوں، خصوصاً سیستان و بلوچستان، ہرمزگان اور خوزستان میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا۔ لارک میں ہونے والے ایک حملے میں شادی کی تقریب بھی متاثر ہوئی، جس کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بعض مخالف میڈیا اداروں نے دعویٰ کیا کہ امریکی حملے کا اصل ہدف علاقے میں موجود ایک مواصلاتی ٹاور تھا۔ تاہم مقامی جائزوں کے مطابق کوہستک، سیریک میں واقع ٹاور اور شادی کی تقریب کے مقام کے درمیان فاصلہ تقریباً 136 میٹر ہے۔
ابنا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی گائیڈڈ ہتھیاروں کی عمومی درستگی کے پیش نظر محض ٹاور کو ہدف قرار دینا قابلِ سوال ہے اور بعض میڈیا ادارے حملے کی ذمہ داری سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
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