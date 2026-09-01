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اسلامی جمہوریہ ایران کی فتح

ہم جانتے ہیں کہ تم نے اپنے انتہائی خفیہ اجلاس میں کس چیز کا اعتراف کیا، ابراہیم عزیزی + تصویر

2 ستمبر 2026 - 00:55
News ID: 1860307
ہم جانتے ہیں کہ تم نے اپنے انتہائی خفیہ اجلاس میں کس چیز کا اعتراف کیا، ابراہیم عزیزی + تصویر

مجلس شورائے اسلامی (پارلیمان) کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ نے ایک پیغام میں امریکی دشمن سے مخاطب ہوکر اعلان کیا: ہم جانتے ہیں کہ تم نے کل اپنے ہنگامی ـ اور انتہائی خفیہ ـ اجلاس میں کس چیز کا اعتراف کیا۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || شہر شیراز سے موصولہ رپورٹ کے مطابق، مجلس شورائے اسلامی (پارلیمان) کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ، ابراہیم عزیزی نے ایک پیغام میں دشمن سے مخاطب ہوکر اعلان کیا: ہم جانتے ہیں کہ تم نے کل اپنے ہنگامی ـ اور انتہائی خفیہ ـ اجلاس میں کس چیز کا اعتراف کیا۔

انھوں نے سوشل میڈیا نیٹ ورک پر لکھا:

- ایران کا آخری جواب ایک انتباہ سے زیادہ کچھ نہیں تھا؛

- یہ ایک رسمی اعلان تھا کہ ایران کا ڈیرنس ڈاکٹرائن ارتقائی مراحل طے کر کر چکا ہے۔

- پیغام واضح ہے: مسلح افواج کی طاقت دشمن کی پشیمانی کو یقینی بنائے گی۔

- ہم جانتے ہیں کہ تم نے کل اپنے ہنگامی اور "انتہائی خفیہ" اجلاس میں اس معاملے کا اعتراف کیا ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ تم نے اپنے انتہائی خفیہ اجلاس میں کس چیز کا اعتراف کیا، ابراہیم عزیزی + تصویر

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