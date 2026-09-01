ہم جانتے ہیں کہ تم نے اپنے انتہائی خفیہ اجلاس میں کس چیز کا اعتراف کیا، ابراہیم عزیزی + تصویر

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || شہر شیراز سے موصولہ رپورٹ کے مطابق، مجلس شورائے اسلامی (پارلیمان) کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ، ابراہیم عزیزی نے ایک پیغام میں دشمن سے مخاطب ہوکر اعلان کیا: ہم جانتے ہیں کہ تم نے کل اپنے ہنگامی ـ اور انتہائی خفیہ ـ اجلاس میں کس چیز کا اعتراف کیا۔
انھوں نے سوشل میڈیا نیٹ ورک پر لکھا:
- ایران کا آخری جواب ایک انتباہ سے زیادہ کچھ نہیں تھا؛
- یہ ایک رسمی اعلان تھا کہ ایران کا ڈیرنس ڈاکٹرائن ارتقائی مراحل طے کر کر چکا ہے۔
- پیغام واضح ہے: مسلح افواج کی طاقت دشمن کی پشیمانی کو یقینی بنائے گی۔
- ہم جانتے ہیں کہ تم نے کل اپنے ہنگامی اور "انتہائی خفیہ" اجلاس میں اس معاملے کا اعتراف کیا ہے۔
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