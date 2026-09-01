واشنگٹن ایران کے سخت جواب سے خوفزدہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی میڈیا ادارے فاکس نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی حکام ایران کی جانب سے ممکنہ شدید اور جوابی کارروائی کے خدشے میں مبتلا ہیں۔
خطے میں حالیہ امریکی جارحانہ اقدامات کے بعد واشنگٹن کو خدشہ ہے کہ ایران کی جانب سے سخت ردعمل سامنے آ سکتا ہے، جس کے اثرات خطے میں امریکی مفادات تک پہنچ سکتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی اہداف کے خلاف فوجی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد ایران کی جانب سے ممکنہ جوابی کارروائی کے حوالے سے امریکی حکام کی تشویش بڑھ گئی ہے۔
اس سے قبل ایران کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے خبردار کیا تھا کہ اگر ہمسایہ ممالک کی سرزمین، فضا یا فضائی حدود ایران کے خلاف حملے کے لیے استعمال کی گئیں تو سپاہ پاسداران اور ایرانی فوج کی جانب سے سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔
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