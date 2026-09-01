جدید خطرات کا مقابلہ، ملکی صلاحیتوں پر انحصار سے ہی ممکن ہے:عبداللہی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل پائلٹ علی عبداللہی نے کہا ہے کہ جدید اور بدلتے ہوئے خطرات کا مؤثر مقابلہ کرنے کے لیے ملکی صلاحیتوں، جدید ٹیکنالوجی اور نوجوان ماہرین کی استعداد پر انحصار ضروری ہے۔
فضائی دفاع کے قومی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں علی عبداللہی نے ایرانی فضائی دفاعی فورس کے اہلکاروں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی فضائی حدود کا دفاع قومی سلامتی اور خودمختاری کے تحفظ میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ حساس حالات میں فضائی دفاعی نظام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے فعال اور پیشگی دفاع، مربوط نیٹ ورکنگ اور جدید ٹیکنالوجی پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ ان کے مطابق نگرانی، ریڈار اور میزائل نظام سمیت دفاع کی تمام سطحوں کو ایک ایسے مربوط اور مضبوط نیٹ ورک سے منسلک کیا جانا چاہیے جو ممکنہ خطرات کی بروقت نشاندہی اور انہیں دور دراز مقامات پر ہی ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔
عبداللہی نے دفاعی نظام کی مقامی سطح پر تیاری اور اسے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ الیکٹرانک اور سائبر جنگ کے لیے جدید نظام تیار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
انہوں نے کہا کہ ملکی صلاحیتوں اور باصلاحیت نوجوانوں پر انحصار الیکٹرانک اور سائبر دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے اور مؤثر دفاعی باز deterrence برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کے ساتھ جنگی تیاری میں اضافہ، جدید دفاعی علوم سے واقف افرادی قوت کی تربیت اور ماہر کمانڈروں کی تیاری بھی ضروری ہے۔
ایرانی مسلح افواج کے سربراہ نے مسلح افواج کے مختلف شعبوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی اور تعاون پر بھی زور دیا تاکہ روایتی اور جدید نوعیت کے فوجی، سائبر، اطلاعاتی اور دیگر خطرات کا بروقت اور مؤثر جواب دیا جا سکے۔
انہوں نے فضائی دفاع کے شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سلامتی کے دفاع میں ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔
عبداللہی نے اس موقع پر فضائی دفاعی فورس کے اہلکاروں کی خدمات کو سراہتے ہوئے جدید دفاعی تقاضوں کے مطابق خود انحصاری، ٹیکنالوجی، تربیت اور مربوط دفاعی نظام کو ایران کی مستقبل کی دفاعی حکمتِ عملی کے اہم ستون قرار دیا۔
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