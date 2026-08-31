لندن میں دائیں بازو کی انتہا پسند ریلی ناکام؛ ’شریعت نامنظور‘ مارچ میں چند درجن افراد شریک

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، برطانوی انتہا پسند جماعت یوکے آئی پی (UKIP) کی دعوت پر لندن میں مسلمانوں اور اسلام مخالف نعرے کے ساتھ احتجاجی مارچ کیا گیا، تاہم اس میں شرکا کی تعداد چند درجن سے آگے نہ بڑھ سکی۔
الجزیرہ نیٹ کے مطابق ریلی لندن کی معروف ایج ویئر روڈ سے شروع ہوئی، جو عرب اور مسلم برادری کی بڑی آبادی اور کاروباری مراکز کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔
لندن پولیس نے ریلی کے دوران مظاہرین کو گھیرے میں لیے رکھا اور انہیں راہ گیروں اور دکان داروں سے الگ رکھنے کے لیے سخت سکیورٹی انتظامات کیے۔ مقامی پولیس کے علاوہ دیگر علاقوں سے بھی اضافی اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔
لندن پولیس کے مطابق عوامی نظم و ضبط کے قانون کے تحت یوکے آئی پی کی ریلی پر مختلف پابندیاں عائد کی گئی تھیں تاکہ بڑے پیمانے پر بدامنی یا عوامی زندگی میں خلل پیدا ہونے سے روکا جاسکے۔
نقاب پوش مظاہرین کی گرفتاری کے لیے پولیس کو خصوصی اختیارات
احتجاج کے دوران لندن پولیس نے اعلان کیا کہ علاقے میں پولیس کو اضافی اختیارات بھی دیے گئے ہیں، جن کے تحت ایسے افراد کو گرفتار کیا جاسکتا ہے جو احتجاج کے دوران اپنی شناخت چھپانے کے لیے چہرہ ڈھانپیں۔
ریلی کے دوران اسلام اور تارکین وطن کے خلاف نعرے لگائے گئے، جبکہ سکیورٹی اہلکاروں کی بھاری نفری بھی موجود رہی۔
دوسری جانب دائیں بازو کی انتہا پسندی کے مخالف کارکنوں نے بھی احتجاجی مظاہرہ کیا۔ شہر کے وسط میں دونوں گروہوں کے اجتماعات آمنے سامنے آنے کے بعد کئی مقامات پر تلخ کلامی، دھکم پیل اور کشیدگی کے واقعات پیش آئے۔
ریلی کی قیادت جماعت کے سربراہ نک ٹینکونی نے کی۔
ریلی کے منتظمین پر بعض صحافیوں اور فوٹوگرافروں سے بدسلوکی اور انہیں احتجاج کی کوریج اور ویڈیو بنانے سے روکنے کی کوشش کرنے کے الزامات بھی سامنے آئے۔
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