ایران کے خلاف امریکا کی ذہنی و اطلاعاتی جنگ؛ ’اسٹار وارز‘ سے آبنائے ہرمز تک

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، جنگِ شناختی ایسی حکمتِ عملی ہے جس کے ذریعے لوگوں کی سوچ، رائے اور واقعات کو سمجھنے کے انداز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ موجودہ دور میں سوشل میڈیا اس مقصد کے لیے ایک مؤثر ذریعہ بن چکا ہے، جہاں تیزی سے پھیلنے والی جذباتی اور بعض اوقات غلط معلومات لوگوں کے ذہنوں میں ایک مخصوص تاثر قائم کرسکتی ہیں۔
مضمون میں کہا گیا ہے کہ روایتی جنگ میں فوجی اور انسانی اہداف کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ جنگِ شناختی میں انسان کی سوچ اور ادراک کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے خبروں، تصاویر، ویڈیوز اور مختلف دعوؤں کے ذریعے ایسا بیانیہ تشکیل دیا جاتا ہے جو عوامی رائے اور فیصلوں کو متاثر کرسکے۔
سوویت یونین کے خلاف امریکی حکمتِ عملی
مضمون کے مطابق امریکا نے سوویت یونین کے خلاف بھی مختلف ادوار میں اطلاعاتی اور نفسیاتی جنگ کے طریقے استعمال کیے۔
اس حوالے سے ’اسٹار وارز‘ منصوبے کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ مضمون نگار کے مطابق اس منصوبے کے ذریعے سوویت قیادت پر امریکی فوجی اور تکنیکی برتری کا دباؤ بڑھانے کی کوشش کی گئی۔
مضمون میں ہالی ووڈ کی فلموں اور امریکی ثقافتی مصنوعات کو بھی سوویت معاشرے میں امریکی طرزِ زندگی اور تکنیکی برتری کا تاثر پیدا کرنے کے ذرائع کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔
اسی طرح میک ڈونلڈز جیسے امریکی برانڈز کو بھی امریکی ثقافت اور صارفیت کے فروغ کی مثال قرار دیا گیا ہے۔
ایران کے خلاف معلوماتی جنگ کا دعویٰ
مضمون کے مطابق امریکا نے ایران کے خلاف بھی مختلف ادوار میں اسی نوعیت کی حکمتِ عملی اختیار کی۔
اس سلسلے میں سابق امریکی صدر باراک اوباما کی جانب سے ایرانی عوام کو نوروز کی مبارک باد دینے اور ایرانی ثقافت سے متعلق علامتی انداز اختیار کرنے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مضمون نگار کے مطابق واشنگٹن کی جانب سے مفاہمت کے پیغامات کے ساتھ ہی ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں بھی عائد کی گئیں۔
مضمون میں موجودہ امریکی صدر اور بعض امریکی ذرائع ابلاغ پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف فوجی دباؤ کے ساتھ سوشل میڈیا پر ایسی اطلاعات بھی پھیلا رہے ہیں جن کا مقصد عوامی رائے کو متاثر کرنا اور جنگ کی صورتحال کے بارے میں ایک مخصوص تاثر قائم کرنا ہے۔
آبنائے ہرمز کے بارے میں مختلف دعوے
مضمون میں آبنائے ہرمز سے متعلق حالیہ اطلاعات کو بھی معلوماتی جنگ کے تناظر میں زیرِ بحث لایا گیا ہے۔
اس میں آبنائے ہرمز کے دوبارہ کھلنے، 52 تیل بردار جہازوں کے وہاں سے گزرنے، 2 کروڑ 50 لاکھ بیرل تیل کی منتقلی اور ایران کے ساتھ خفیہ مذاکرات سے متعلق دعوؤں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایسی اطلاعات عوامی رائے کو متاثر کرنے کی کوشش ہوسکتی ہیں۔
مضمون نگار کا دعویٰ ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایران کی بحری موجودگی اور نگرانی کے باعث تیل کی آمد و رفت معمول کے مطابق نہیں رہی، تاہم ان دعوؤں اور پیش کیے گئے اعداد و شمار کی آزادانہ تصدیق ضروری ہے۔
مضمون میں مزید کہا گیا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بڑے اضافے کو روکنے میں دو عوامل اہم کردار ادا کررہے ہیں۔ ایک جانب چین کی تیل درآمدات میں مبینہ کمی اور دوسری جانب مختلف ممالک کے ہنگامی تیل ذخائر کا استعمال جاری ہے۔
چند ماہ بعد بحران بڑھنے کا دعویٰ
مضمون نگار کے مطابق اگر عالمی سطح پر تیل کے ہنگامی ذخائر مسلسل استعمال ہوتے رہے تو آئندہ چند ماہ میں ان میں نمایاں کمی واقع ہوسکتی ہے، جس کے بعد عالمی منڈی کو حقیقی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔
تحریر کے اختتام پر خبردار کیا گیا ہے کہ موجودہ حالات میں سوشل میڈیا اور ذرائع ابلاغ پر گردش کرنے والی خبروں کو بغیر تحقیق کے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی دعوے کی حقیقت جانچنے کے لیے اس کے ماخذ، شواہد اور زمینی صورتحال کا جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ حقیقی واقعات اور ممکنہ معلوماتی مہم کے درمیان فرق کیا جاسکے۔
ماخذ: تفسیرگر چینل
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